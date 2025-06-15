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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
16.06.2025 01:00 - : -
Порту
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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 06:51 |
82
0

Палмейрас – Порту. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 16 июня в 01:00 по Киеву

15 июня 2025, 06:51 |
82
0
Палмейрас – Порту. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Ансельми

16 июня на «Мидоулендс Стэдиум» пройдет матч 1-го тура клубного чемпионата мира, в котором «Палмейрас» сыграет против «Порту». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Команда едет на серьезный турнир на фоне не лучших результатов - конечно же, с рядом оговорок. Сам Абел Феррейра, к слову, как раз португалец, поднял планку ожиданий. И так сильный и амбициозный коллектив взял ряд громких побед, в том числе выиграли в 2020-м и 2021-м Копу Либертадорес. Но в прошлом сезоне было поражение в гонке за трофей в Серии А Ботафого и неудачи в других турнирах.

Сейчас тоже не все получается. Да, выиграно все 6 поединков Копы Либертадорес, и продолжается борьба в кубке, где прошли Сеару. Но при этом в финале чемпионата штата уступили Коринтиансу, не забив (0:1 и 0:0), а в Бразилейрао все оценки были смазаны в последних турах. Там проиграли 0:2 дома Фламенго, а потом уступили 1:2 и на поле Крузейро.

Порту

Клуб так и не смог выйти из спада, что явно затянулся. Хотя именно неудачи привели к тому, что тут наконец-то сменился президент - голосование выиграл прошлой весной Виллаш-Боаш. Начинал он здорово, с победы в Суперкубке, причем победили в перестрелке чемпиона, Спортинг.

Кто тогда мог подумать, что тот успех окажется, по сути, единственным? В Примейре лучше не стало - снова безнадежно отстали от пары вечных соперников из Лиссабона. Не вышло как-то компенсировать это в других турнирах, от Лиги Европы (поражение в плей-офф уже в феврале Роме) и до кубков - в одном из них и вовсе уступили скромнейшему Морейренсе. И напоследок, уже в июне, перед поездкой, португальцы уступили 0:2 Риге - хотя и в контрольном поединке, но тоже очередная пощечина.

Статистика личных встреч

Впервые португалоговорящие бразильцы сыграют с одним из флагманов бывшей метрополии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной и не ждут особенной зрелищности. Но, кажется, совсем уж без голов не обойдется - ставим на итого больше 2,0 забитых голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Палмейрас
16 июня 2025 -
01:00
Порту
Тотал больше 2.0 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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