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Товарищеские матчи
Англия
10.06.2025 21:45 – FT 1 : 3
Сенегал
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Англия
11 июня 2025, 06:49 | Обновлено 11 июня 2025, 07:06
718
0

ВИДЕО. Неприятная сенсация для Тухеля. Как Англия дома проиграла Сенегалу

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ноттингеме

11 июня 2025, 06:49 | Обновлено 11 июня 2025, 07:06
718
0
ВИДЕО. Неприятная сенсация для Тухеля. Как Англия дома проиграла Сенегалу
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сенегала одержала первую в истории победу над Англией (3:1) в товарищеском матче, который состоялся вечером 10 июня на стадионе City Ground в Ноттингеме.

Счет открыл капитан сборной Англии Гарри Кейн уже на 7-й минуте, реализовав передачу Энтони Гордона.

Однако Сенегал быстро восстановил равновесие. Исмаила Сарр сравнял счет на 17-й минуте после паса Николаса Джексона. Во втором тайме Абиб Диарра вывел гостей вперед.

Решающим моментом стал эпизод в концовке матча: сначала гол Джуда Беллингема был отменен после спорного решения VAR. А окончательную победу Сенегалу принес Шейх Сабали, забив в компенсированное время.

Тренер сборной Англии Томас Тухель выразил разочарование игрой и указал на проблемы со структурой и агрессией во втором тайме, но подчеркнул важность полученного опыта перед отборочными матчами к чемпионату мира 2026.

Товарищеский матч

10 июня 2025, Ноттингем

Англия – Сенегал – 1:3

Голы: Кейн, 7 – Сарр, 44, Диарра, 62, Сабали, 90+3

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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