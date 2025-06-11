Шок для Тухеля. Англия со всем звездами потерпела поражение от Сенегала
Англичане проиграли сенегальцам со счетом 1:3 в товарищеском матче, хотя забили первыми
10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала.
Поединок прошел на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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Первыми отличились хозяева – на 7-й минуте забил Гарри Кейн с передачи Энтони Гордона.
Однако сенегальца оформили эффектный камбек и добыли победу. Голы положили Исмаила Сарр, Абиб Диарра и Шейк Сабали.
Помимо Кейна, за трех львов в этой встрече сыграли и другие звезды: Кал Уокер, Букайо Сака, Деклан Райс и Джуд Беллингем.
Наставник англичан Томас Тухель провел четвертый поединок во главе команды. Предыдущие три матча немец выиграл (все – в квалификации ЧМ-2026).
Товарищеский матч. 10 июня
Англия – Сенегал – 1:3
Голы: Кейн, 7 – Сарр, 40, Диарра, 62, Сабали, 90+3
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