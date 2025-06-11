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Товарищеские матчи
Англия
10.06.2025 21:45 – FT 1 : 3
Сенегал
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Товарищеские матчи
11 июня 2025, 00:12 | Обновлено 11 июня 2025, 00:30
196
0

Шок для Тухеля. Англия со всем звездами потерпела поражение от Сенегала

Англичане проиграли сенегальцам со счетом 1:3 в товарищеском матче, хотя забили первыми

11 июня 2025, 00:12 | Обновлено 11 июня 2025, 00:30
196
0
Шок для Тухеля. Англия со всем звездами потерпела поражение от Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми отличились хозяева – на 7-й минуте забил Гарри Кейн с передачи Энтони Гордона.

Однако сенегальца оформили эффектный камбек и добыли победу. Голы положили Исмаила Сарр, Абиб Диарра и Шейк Сабали.

Помимо Кейна, за трех львов в этой встрече сыграли и другие звезды: Кал Уокер, Букайо Сака, Деклан Райс и Джуд Беллингем.

Наставник англичан Томас Тухель провел четвертый поединок во главе команды. Предыдущие три матча немец выиграл (все – в квалификации ЧМ-2026).

Товарищеский матч. 10 июня

Англия – Сенегал – 1:3

Голы: Кейн, 7 – Сарр, 40, Диарра, 62, Сабали, 90+3

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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