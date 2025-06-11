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Товарищеские матчи
Англия
10.06.2025 21:45 – FT 1 : 3
Сенегал
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Товарищеские матчи
11 июня 2025, 00:38 |
233
0

Англия – Сенегал – 1:3. И кто тут настоящие львы? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 июня 2025, 00:38 |
233
0
Англия – Сенегал – 1:3. И кто тут настоящие львы? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За трех львов отличился Гарри Кейн, а у Львов Теранги голы забили Исмаила Сарр, Абиб Диарра и Шейк Сабали.

Товарищеский матч. 10 июня

Англия – Сенегал – 1:3

Голы: Кейн, 7 – Сарр, 40, Диарра, 62, Сабали, 90+3

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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