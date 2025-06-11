Товарищеские матчи11 июня 2025, 00:38 |
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Англия – Сенегал – 1:3. И кто тут настоящие львы? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 июня 2025, 00:38 |
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10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала.
Поединок прошел на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За трех львов отличился Гарри Кейн, а у Львов Теранги голы забили Исмаила Сарр, Абиб Диарра и Шейк Сабали.
Товарищеский матч. 10 июня
Англия – Сенегал – 1:3
Голы: Кейн, 7 – Сарр, 40, Диарра, 62, Сабали, 90+3
Видеообзор матча
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