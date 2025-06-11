10 июня состоялся товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала.

Поединок прошел на стадионе Сити Граунд в Ноттингеме. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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За трех львов отличился Гарри Кейн, а у Львов Теранги голы забили Исмаила Сарр, Абиб Диарра и Шейк Сабали.

Товарищеский матч. 10 июня

Англия – Сенегал – 1:3

Голы: Кейн, 7 – Сарр, 40, Диарра, 62, Сабали, 90+3

Видеообзор матча