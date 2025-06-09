10 июня на «Сити-Граунд» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англии сыграет против сборной Сенегала. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда была в последних циклах максимально близка к тому, чтобы наконец-то затмить или хотя бы повторить давний успех 1966 года. Но все же Саутгейт так и не достиг максимального результата: на мундиале ограничился 4-м местом и, главное, дважды кряду проиграл финалы Евро.

С 2025-го года новым полноценным наставником стал Томас Тухель – немец, но поработавший в «Челси». Он, впрочем, мало что менял, что в обойме игроков, что в подходах. Остался все тот же прагматичный и аккуратный футбол, что был при Гарете. Впрочем, он давал результат: в марте фаворит обыграл «сухо» и Албанию, и Латвию. Июньский раунд принес поездку к главному аутсайдеру группы, сборной Андорры. И даже с ней ограничились скучной «сухой» победой. В Барселоне единственный гол забил Кейн в начале второго тайма.

Сенегал

Сборная давно уже считалась одним из лидеров африканского футбола. Но только в 2021-м году получилось наконец-то впервые выиграть КАН. Более того, после этого получилось даже без травмированного капитана, Мане, выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре. А вот на КАН был провал: обладатель титула вылетел уже в 1/8 финала.

Сейчас сборная сражается за выход на очередной мундиаль. Там, к слову, пока что не получается оторваться от ДР Конго и Того. Но там борьба продолжится только в сентябре, а сейчас Папе Тиав получил возможность провести сугубо тренировочный сбор, с контрольными поединками. В пятницу в Дублине против ирландцев получилось закончить ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

Впервые сборные сыграли на последнем чемпионате мира. Там англичане смогли устроить разгром соперника из Африки со счетом 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкую победу британцев. Но к чему они приучили еще при Саутгейте, так это ко своему крайнему прагматизму. Ждем, что тут закончат с очередными «тотал меньше 2,5 забитых голов» (коэффициент – 2,0).