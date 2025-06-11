«Это трудный урок». Тухель пояснил первое поражение во главе сборной Англии
Подопечные Томаса неожиданно уступили национальной сборной Сенегала
Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после поражения в товарищеском матче против сборной Сенегала (1:3), которое стало первым для коуча во главе сборной.
«Это трудный урок, но мы должны сохранять покой. Мы должны принять критику и стать лучше.
Мы очень серьезно подошли к команде на матч против Андорры, чтобы показать, что он имеет значение, и здесь мы сделали много изменений, чтобы дать игрокам возможность продемонстрировать то, что они показывают на тренировках.
Я чувствовал, что мы играли с некоторым облегчением и больше рисковали, когда проигрывали 2:1. У нас были комбинации и прострельные пасы. Это показывает мне, что ожидания, которые мы имеем от себя, сдерживают нас.
Чемпионат мира не состоится на следующей неделе. У нас есть еще два матча в сентябре, а потом мы снова встретимся перед чемпионатом мира. Нам нужны такие матчи, чтобы учиться», – заявил Тухель.
На нашем сайте доступен обзор матча Англия – Сенегал, в котором Кейн отличился очередным забитым голом.
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