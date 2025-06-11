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  4. Латвия – Албания – 1:1. Он забил туда и сюда. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
10.06.2025 21:45 – FT 1 : 1
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 июня 2025, 04:10 | Обновлено 11 июня 2025, 04:29
44
0

Латвия – Албания – 1:1. Он забил туда и сюда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

11 июня 2025, 04:10 | Обновлено 11 июня 2025, 04:29
44
0
Латвия – Албания – 1:1. Он забил туда и сюда. Видео голов и обзор матча
Антонийс Черномордийс

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Латвия и Албания разошлись миром в Риге (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Игрок хозяев поля Антонийс Черномордийс забил сначала в свои ворота, а затем и в чужие.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Латвия – Албания – 1:1

Голы: Черномордийс, 45+4 – Черномордийс, 29 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антон Черномордый (Латвия).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Антон Черномордый (Латвия).
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ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор сборная Латвии по футболу сборная Албании по футболу автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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