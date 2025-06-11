Латвия – Албания – 1:1. Он забил туда и сюда. Видео голов и обзор матча

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Латвия и Албания разошлись миром в Риге (1:1).

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Игрок хозяев поля Антонийс Черномордийс забил сначала в свои ворота, а затем и в чужие.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

4-й тур, 10 июня

21:45. Латвия – Албания – 1:1

Голы: Черномордийс, 45+4 – Черномордийс, 29 (автогол)

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