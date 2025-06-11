Чемпионат мира11 июня 2025, 04:10 | Обновлено 11 июня 2025, 04:29
44
0
Латвия – Албания – 1:1. Он забил туда и сюда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026
11 июня 2025, 04:10 | Обновлено 11 июня 2025, 04:29
44
0
Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Латвия и Албания разошлись миром в Риге (1:1).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Игрок хозяев поля Антонийс Черномордийс забил сначала в свои ворота, а затем и в чужие.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
4-й тур, 10 июня
21:45. Латвия – Албания – 1:1
Голы: Черномордийс, 45+4 – Черномордийс, 29 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Антон Черномордый (Латвия).
29’
ГОЛ ! Автогол забил Антон Черномордый (Латвия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2025, 22:47 29
В ночь с 10 на 11 июня сине-желтые проведут второй матч Canadian Shield
Футбол | 10 июня 2025, 06:12 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Футбол | 10.06.2025, 04:55
Футбол | 10.06.2025, 08:34
Футбол | 11.06.2025, 03:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2025, 11:05 17
09.06.2025, 03:12 5
09.06.2025, 09:18 1
09.06.2025, 19:05 15
09.06.2025, 01:43 6
09.06.2025, 05:55
Футбол
09.06.2025, 00:20 4