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ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
10.06.2025 21:45 - : -
Албания
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 19:23 |
47
0

Латвия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 10 июня в 21:45 по Киеву

09 июня 2025, 19:23 |
47
0
Латвия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 июня состоится игра квалификации на чемпионат мира в Европе между сборными Латвии и Албании. По Киеву игра начнется в 21:45.

Латвия

После 2-х игр квалификации Латвия занимает 3-е место в группе и имеет на счету 3 очка – команда победила Андорру и потерпела поражение от Англии в мартовских матчах квалификации. В Лиге наций 2024 коллектив занял 4-е место группы, однако благодаря наилучшей статистике среди других команд, находящихся на последних местах, будет шанс сохранить прописку в дивизионе С – в переходном поединке латвийцам будет противостоять Гибралтар.

Албания

За 3 матча отбора команде удалось набрать 4 очка, что на данный момент позволяет ей находиться на 2-м месте, уступая только Англии. В прошлогодней Лиге наций красно-черные заняли последнее место группы дивизиона B, поэтому были понижены до низшей лиги С. Что интересно, Украину, которая в том розыгрыше получила право играть в стыковых матчах за повышение и вылетевшую в низший дивизион Албанию разделял лишь 1 балл (команды находились в одной группе).

Личные встречи

Команды встречались в очных поединках 4 раза, но все эти игры прошли еще в ХХ веке, а каждая из них завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 8 играх Латвия потерпела 5 поражений, еще дважды одерживала победу, а также 1 раз сыграла вничью.
  • В последний раз Латвия забивала более 1 гола в официальном матче еще в 2023 году в игре против Армении.
  • В Албании 3 победы в последних 12 играх – против Украины, Грузии и Андорры.

Возможные стартовые составы

Латвия: Звиедрис, Циганикс, Балодис, Черномордийс – Юрковскис, Зеленковс, Яунземс, Савельевс, Савальнекс – Икауньекс – Гутковскис

Албания: Стракоша – Митай, Дьимсити, Аети, Хюсай – Шеху – Ходжа, Асллани – Лачи – Броя, Даку

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Латвия
10 июня 2025 -
21:45
Албания
Тотал больше 2 1.76 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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