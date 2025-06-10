Сербия с хет-триком Митровича разгромила Андорру, матч Латвии и Албании

Во вторник, 10 июня, в группе K отбора к чемпионату мира в Европе состоялось 2 матча.

Латвия дома принимала Албанию. На 21-й минуте албанцы не реализовали пенальти, после чего гости вышли вперед благодаря автоголу Черномодийса. В компенсированное к первому тайму время хозяева поля сравняли счет благодаря голу все того же Черномодийса. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Сербия в родных стенах разбила Андорру. Хет-трик на счету Александара Митровича.

Турнирная таблица группы K после сыгранных матчей:

Отбор на чемпионат мира. Европа. 4-й тур

Латвия – Албания – 1:1

Голы: Черномодийс, 45+4 – Черномодийс, 29 (автогол)

Сербия – Андорра – 3:0

Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пенальти)