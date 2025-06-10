Сербия с хет-триком Митровича разгромила Андорру, матч Латвии и Албании
В группе K состоялось 2 матча
Во вторник, 10 июня, в группе K отбора к чемпионату мира в Европе состоялось 2 матча.
Латвия дома принимала Албанию. На 21-й минуте албанцы не реализовали пенальти, после чего гости вышли вперед благодаря автоголу Черномодийса. В компенсированное к первому тайму время хозяева поля сравняли счет благодаря голу все того же Черномодийса. Во втором тайме зрители голов не увидели.
Сербия в родных стенах разбила Андорру. Хет-трик на счету Александара Митровича.
Турнирная таблица группы K после сыгранных матчей:
Отбор на чемпионат мира. Европа. 4-й тур
Латвия – Албания – 1:1
Голы: Черномодийс, 45+4 – Черномодийс, 29 (автогол)
Сербия – Андорра – 3:0
Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пенальти)
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