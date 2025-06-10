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ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
10.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Андорра
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 23:46 | Обновлено 10 июня 2025, 23:50
34
0

Сербия с хет-триком Митровича разгромила Андорру, матч Латвии и Албании

В группе K состоялось 2 матча

10 июня 2025, 23:46 | Обновлено 10 июня 2025, 23:50
34
0
Сербия с хет-триком Митровича разгромила Андорру, матч Латвии и Албании
ФФС. Александар Митрович

Во вторник, 10 июня, в группе K отбора к чемпионату мира в Европе состоялось 2 матча.

Латвия дома принимала Албанию. На 21-й минуте албанцы не реализовали пенальти, после чего гости вышли вперед благодаря автоголу Черномодийса. В компенсированное к первому тайму время хозяева поля сравняли счет благодаря голу все того же Черномодийса. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Сербия в родных стенах разбила Андорру. Хет-трик на счету Александара Митровича.

Турнирная таблица группы K после сыгранных матчей:

Отбор на чемпионат мира. Европа. 4-й тур

Латвия – Албания – 1:1

Голы: Черномодийс, 45+4 – Черномодийс, 29 (автогол)

Сербия – Андорра – 3:0

Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пенальти)

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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