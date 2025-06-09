Во вторник, 10 июня состоится игра квалификации на чемпионат мира в Европе между сборными Сербии и Андорры. По Киеву игра начнется в 21:45.

Сербия

Мартовские матчи отбора команда пропустила через Лигу наций, ведь тогда сербы соревновались с австрийцами за место в дивизионе А (и победили в этом противостоянии). Первую игру квалификации коллектив сыграл против Албании, матч завершился вничью 0:0, поэтому сейчас Сербия находится на 4-й позиции в группе с 1 очком на счету.

Андорра

За 3 первых матча квалификации команда не смогла получить ни одного очка или забить хотя бы 1 мяч, поэтому сейчас находится на 5-м месте в группе. В Лиге наций дела тоже плохие – даже в дивизионе D коллектив занял последнюю позицию, получив 1 очко в 4 играх против Молдовы и Мальты.

Личные встречи

Эта игра станет первым официальным противостоянием между командами в истории.

Интересные факты

Сербия победила всего в 1 из последних 5 матчей. Остальные 4 завершились вничью.

В последний раз Андорра забивала гол в официальном матче еще в 2023 году против Израиля в рамках квалификации на Евро.

В прошлых 5 домашних играх Сербия пропустила лишь 2 мяча – оба против Болгарии в последнем матче квалификации на Евро2024.

Возможные стартовые составы

Сербия: Петрович – Павлович, Миленкович, Эракович – Терзич, Лукич, Максимович, Живкович – Максимович – Митрович, Влахович

Андорра: Альварес – Сан-Николас, Оливейра, Гарсия, Левера, Фонт – Сервос, Гильен, Бабот, Тапия – Куку.

Прогноз

Я поставлю на победу Сербии с форой –2.5 и коэффициентом 1.53

Прогноз Sport.ua Сербия Андорра Сербия с форой -2.5 1.53 Сделать ставку

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