Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Три очка легко взяла Сербия, обыграв Андорру (3:0). Хет-трик оформил Александар Митрович.

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур, 10 июня

21:45. Сербия – Андорра – 3:0

Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пен)

Видео голов и обзор матча