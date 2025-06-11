Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сербия – Андорра – 3:0. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
10.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Андорра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
11 июня 2025, 03:43 | Обновлено 11 июня 2025, 03:52
31
0

Сербия – Андорра – 3:0. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

11 июня 2025, 03:43 | Обновлено 11 июня 2025, 03:52
31
0
Сербия – Андорра – 3:0. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Три очка легко взяла Сербия, обыграв Андорру (3:0). Хет-трик оформил Александар Митрович.

Квалификация ЧМ-2026

4-й тур, 10 июня

21:45. Сербия – Андорра – 3:0

Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Сербия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
По теме:
Румыния – Кипр – 2:0. Победа для Луческу. Видео голов и обзор матча
Латвия – Албания – 1:1. Он забил туда и сюда. Видео голов и обзор матча
Финляндия – Польша – 2:1. Почему остановили матч? Видео голов и обзор
Александар Митрович сборная Сербии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Андорры по футболу видео голов и обзор хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10 июня 2025, 07:48 8
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал

Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»

Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10 июня 2025, 21:10 75
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Чем удивит команда Сергея Реброва в этот раз?

Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Футбол | 10.06.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Детство на футбольном поле
Другие виды | 10.06.2025, 11:51
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
Бразилия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 11.06.2025, 03:21
Бразилия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Бразилия – Парагвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
09.06.2025, 04:24 1
Футбол
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем