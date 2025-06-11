Чемпионат мира11 июня 2025, 03:43 | Обновлено 11 июня 2025, 03:52
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Сербия – Андорра – 3:0. Хет-трик Митровича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026
11 июня 2025, 03:43 | Обновлено 11 июня 2025, 03:52
31
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Вечером 10 июня состоялись матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли 6 поединков в трех группах, и в турнире наступает пауза до осени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Три очка легко взяла Сербия, обыграв Андорру (3:0). Хет-трик оформил Александар Митрович.
Квалификация ЧМ-2026
4-й тур, 10 июня
21:45. Сербия – Андорра – 3:0
Голы: Митрович, 12, 24, 53 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Сербия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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