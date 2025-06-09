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  4. Португалия – Испания – 3:3 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.06.2025 22:00 – FT 2 : 2
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
09 июня 2025, 00:46 | Обновлено 09 июня 2025, 00:59
11225
4

Португалия – Испания – 3:3 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

09 июня 2025, 00:46 | Обновлено 09 июня 2025, 00:59
11225
4
Португалия – Испания – 3:3 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды обменялись двумя забитыми голами. В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2.

Финал Лиги наций перешел в дополнительное время. Команды провели 30 дополнительных минут в двух экстратаймах.

В серии пенальти выиграла Португалии (2:2, пен. 5:3). Это второй трофей португальцев в Лиге наций.

Ранее в матче за 3-е место в Штутгарте сыграли Германия и Франция (0:2).

🏆 Лига наций. Финал. 8 июня, Мюнхен (Германия)

22:00. Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3)

Голы: Нуну Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Ойярсабаль, 45

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин

ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин

ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин

ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 61 мин

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рубен Невеш (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Иско (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Баэна (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (Португалия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Мерино (Испания).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Нуно Мендеш (Португалия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Испания).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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14sergey1953
Ямаль не то, что не заслуживает золотого мяча, а даже деревяного. В ответственном матче он был просто ноль. Ямалю до Месси, как пешком до марса.
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+1
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Стюард #11
Испания рознесла б такую португалию, и разнесет, когда чс столкнутся. Зато сегодня пенальки посмотрели) 
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0
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