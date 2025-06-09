Португалия – Испания – 3:3 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
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Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.
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Команды обменялись двумя забитыми голами. В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2.
Финал Лиги наций перешел в дополнительное время. Команды провели 30 дополнительных минут в двух экстратаймах.
В серии пенальти выиграла Португалии (2:2, пен. 5:3). Это второй трофей португальцев в Лиге наций.
Ранее в матче за 3-е место в Штутгарте сыграли Германия и Франция (0:2).
🏆 Лига наций. Финал. 8 июня, Мюнхен (Германия)
22:00. Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3)
Голы: Нуну Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Ойярсабаль, 45
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мартин Субименди, 21 мин
ГОЛ! 1:1. Нуну Мендеш, 26 мин
ГОЛ! 1:2. Микель Оярсабаль, 45 мин
ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 61 мин
События матча
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