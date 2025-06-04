Испания – Франция. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги наций

5 июня на «МХП-Арене» пройдет матч полуфинала Лиги Наций УЕФА, в котором сборная Испании сыграет против сборной Франции. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Испания

Команда достаточно долго мучила себя и болельщиков. Но все изменилось при нынешнем наставнике, де ла Фуэнте. Причем первым его успехом была как раз победа в прошлой Лиге Наций. Она была не самой уверенной - достаточно сказать, что Хорватию в финале обыграли в серии пенальти. Но прошлым летом омолодившийся коллектив невероятным образом, почти без оговорок (только с немцами дошло до экстра-тайма), смог выиграть Евро.

После такого успеха часто идет спад. Но все, что позволили себе осенью Ямаль и компания, это нулевая ничья в первом же туре, в Сербии. Но потом были только победы. Кто заставил понервничать, это Нидерланды, в марте: обе четвертьфинальные встречи приносили ничьи с обменами голов. Но в ключевой момент, в серии пенальти, снова подстраховал партнеров Унаи Симон.

Франция

Сборная уже очень долго играет под руководством Дешама. С ним трижды добирались до финальных матчей, а в 2018-м году стали чемпионом мира. Нередко Дидье, сам в прошлом опорный полузащитник, критиковали за очень уж скучный и прагматичный футбол. Так было и на Евро в прошлом году, но, практически не забивая с игры, все равно дошли там до полуфинала, где уступили как раз Испании.

В Лиге Наций тоже хватало нервотрепки. В групповом раунде начинали с поражения дома Италии и не забивали Израилю, но в итоге все же выбрались на первое место. В марте фаворит пары проиграл хорватам 0:2, но дома смог взять реванш, а потом Меньян победил в очередной серии пенальти.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках соседи чередовали победы друг над другом. Вплоть до уже упомянутого успеха подопечных де ла Фуэнте на прошлогоднем Евро.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что французы смогут сейчас заметно прибавить. Ставим на то, что Ямаль и компания смогут выиграть, для подстраховки используя нулевую фору (коэффициент - 1,77).