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Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 – FT 1 : 4
Челси
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Лига конференций
29 мая 2025, 04:17 |
226
0

Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Что произошло во втором тайме? Нас подкосили травмы»

Наставник Бетиса пояснил причины поражения в финале Лиги конференций от Челси

29 мая 2025, 04:17 |
226
0
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Что произошло во втором тайме? Нас подкосили травмы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение своих подопечных в финале Лиги конференций против Челси (1:4):

«Что произошло во втором тайме? Мы отлично сыграли в первой 45-минутке, забили гол, имели еще пару хороших моментов, но во втором тайме нас подкосили травмы, например, Абде, и мы не смогли больше угрожать Челси, а они начали угрожать нам.

Болельщики были невероятны, как во время матча, так и после него. Это то, что нас больше всего ранит: мы не смогли подарить им этот титул. Мы квалифицировались в еврокубки на следующий сезон, но я должен сказать, что травмы сегодня действительно создали нам проблемы. Против такой сильной команды, как Челси, это всегда будет больно.

Сможем ли мы выйти в финал Лиги Европы в следующем году? Для Бетиса выход в еврокубки и выход в финал уже является большим достижением. Мы даже не можем думать о финале Лиги Европы. У нас был действительно хороший сезон – к сожалению, мы не смогли выиграть этот титул, но завтра мы начнем работать над командой на следующий сезон.

Мы провели очень хороший первый тайм, а во втором тайме они были лучше и забили голы, которые принесли им победу в финале. Сезон, в котором мы квалифицировались в еврокубки и дошли до финала, – это шаг вперед, и я уверен, что болельщики со мной согласны.

Как себя чувствуют игроки? Они опустошены. Мы не смогли сохранить то, что делали в первом тайме. Мы создавали им проблемы благодаря Абде, но он подвернул лодыжку, и нам пришлось его заменить. Тем не менее, мы должны гордиться тем, как мы играли, а все остальное – это футбол».

Видеообзор матча Бетис – Челси (1:4)

ФОТО. Пеллегрини на послематчевой пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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Мануэль Пеллегрини пресс-конференция Лига конференций Челси Бетис - Челси Бетис
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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