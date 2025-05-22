Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АМОРИМ: «Если руководство почувствует, что я не нужен, то я сразу же уйду»
Лига Европы
Тоттенхэм
21.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 мая 2025, 04:31 |
136
0

АМОРИМ: «Если руководство почувствует, что я не нужен, то я сразу же уйду»

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал поражение Тоттенхэму в финале ЛЕ

22 мая 2025, 04:31 |
136
0
АМОРИМ: «Если руководство почувствует, что я не нужен, то я сразу же уйду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал поражение Тоттенхэму в финале Лиги Европы (0:1):

«Я не собираюсь говорить о будущем, сегодня нам нужно справиться с болью от поражения в этом матче. Мы были лучшей командой, и ребята сделали все, чтобы выиграть игру.

Были эпизоды, когда мы не создавали моментов, но сейчас не об этом. Я уверен в своих игроках – моя работа заключается в том, чтобы улучшать их. В январе не было возможности сделать много изменений, но дело не в одном игроке, все футболисты теряют шансы.

Я просто должен разделить боль с нашими болельщиками – они заслуживают лучшего, и в будущем мы решим, что будем делать.

У нас есть два плана на рынке, и мы должны понимать, что для такого клуба, как наш, очень обидно не попасть в Лигу чемпионов. Но мы должны использовать другую сторону. У нас есть больше времени, чтобы подумать и упорно работать в течение недели, чтобы стать лучшими в Премьер-лиге, на этом мы и будем сосредоточены.

Я думаю, что я всегда очень честен. Сегодня мы играли не идеально, но мы были лучше соперника. Во втором тайме мы попробовали все. Бывали дни, когда я говорил, что мы очень плохо играли, но я думаю, что сегодня был не такой день. Хотя мы не были идеальными, и нам есть над чем работать.

Сейчас я здесь не для того, чтобы защищаться. Это не в моем стиле. Мне нечего показать фанатам, сейчас мне нужно немного веры. Я всегда открыт: если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот, кто нужен, я уйду на следующий же день. Но я не буду снова убегать. Я уверен в своей работе. Как видите, я ничего не буду менять в своем подходе».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
По теме:
Защитник Манчестер Юнайтед: «Сейчас мы на самом дне»
СОН ХЫН МИН: Давайте скажем, что я легенда. За 17 лет никто этого не сделал
ПОСТЕКОГЛУ: «Результаты в АПЛ были ни на что не годными и неприемлемыми»
Рубен Аморим пресс-конференция Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Лига Европы
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Футбол | 21 мая 2025, 20:15 8
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков
Три ярких финала. Где и когда пройдут решающие матчи еврокубков

Финал Лиги Европы будет сыгран первым среди трех турниров

Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Футбол | 21 мая 2025, 04:41 2
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге

Алексей Гусев покидает харьковский Металлист 1925, не проведя ни матча

ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
Футбол | 22.05.2025, 02:15
ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
ФОТО. Не фотошоп. Награждение: Тоттенхэм получил долгожданный трофей
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Футбол | 21.05.2025, 07:40
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Хоккей | 21.05.2025, 04:45
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
20.05.2025, 07:34 7
Футбол
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Определены четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
21.05.2025, 06:15
Хоккей
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
20.05.2025, 08:22 9
Футбол
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
Барселона назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом
20.05.2025, 07:49 1
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
Рома назвала цену на Довбика. На Артема есть только один претендент
20.05.2025, 09:13 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
ЧМ по хоккею. Битва Канады и Финляндии, Норвегия осталась в элите
20.05.2025, 05:55 2
Хоккей
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем