АМОРИМ: «Если руководство почувствует, что я не нужен, то я сразу же уйду»

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал поражение Тоттенхэму в финале Лиги Европы (0:1):

«Я не собираюсь говорить о будущем, сегодня нам нужно справиться с болью от поражения в этом матче. Мы были лучшей командой, и ребята сделали все, чтобы выиграть игру.

Были эпизоды, когда мы не создавали моментов, но сейчас не об этом. Я уверен в своих игроках – моя работа заключается в том, чтобы улучшать их. В январе не было возможности сделать много изменений, но дело не в одном игроке, все футболисты теряют шансы.

Я просто должен разделить боль с нашими болельщиками – они заслуживают лучшего, и в будущем мы решим, что будем делать.

У нас есть два плана на рынке, и мы должны понимать, что для такого клуба, как наш, очень обидно не попасть в Лигу чемпионов. Но мы должны использовать другую сторону. У нас есть больше времени, чтобы подумать и упорно работать в течение недели, чтобы стать лучшими в Премьер-лиге, на этом мы и будем сосредоточены.

Я думаю, что я всегда очень честен. Сегодня мы играли не идеально, но мы были лучше соперника. Во втором тайме мы попробовали все. Бывали дни, когда я говорил, что мы очень плохо играли, но я думаю, что сегодня был не такой день. Хотя мы не были идеальными, и нам есть над чем работать.

Сейчас я здесь не для того, чтобы защищаться. Это не в моем стиле. Мне нечего показать фанатам, сейчас мне нужно немного веры. Я всегда открыт: если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот, кто нужен, я уйду на следующий же день. Но я не буду снова убегать. Я уверен в своей работе. Как видите, я ничего не буду менять в своем подходе».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (1:0)