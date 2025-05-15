В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Арсенал» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

С начала второго круга «Арсенал» находится на втором месте. Но команда регулярно теряет очки и ее могут сместить с этой позиции. После победы над «Ипсвичем» (4:0), «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и на своем поле уступил «Борнмуту» (1:2). В предыдущем туре «Арсенал» встречался с «Ливерпулем». Команды сильнейшего не определили (2:2). Эта ничья стала для «Арсенала» 14 в чемпионате. Больше только у «Эвертона». Команда Виталия Миколенко завершила миром 15 поединков. В предыдущих трех матчах на своем поле «Арсенал» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Ньюкасл

После победы над «Кристал Пэлас» (5:0), «Ньюкасл» получил пинок от «Астон Виллы» (1:4). Затем были победа над «Ипсвичем» (3:0) и ничья с «Брайтоном» (1:1). В матче предыдущего тура «Ньюкасл» одержал очень важную победу в контексте борьбы за зону Лиги чемпионов. «Сороки» со счетом 2:0 обыграли «Челси» и перед началом тура занимали в турнирной таблице третье место. В случае победы над «Арсеналом», «Ньюкасл» обойдет «канониров».

Личные встречи

В матче первого круга «Ньюкасл» выиграл 1:0. Также команды встречались в полуфинале Кубка Английской лиги. Оба полуфинальных матча «Ньюкасл» выиграл с одинаковым счетом 2:0.

«Арсенал» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 1,89 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» в гостях составляет 1,56 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Райя, Уайт, Кивер, Салиба, Льюис-Скелли, Мерино, Партей, Эдегор, Троссард, Тирни, Сака.

«Ньюкасл»: Поуп, Берн, Шер, Ботман, Барнс, Гордон, Ливраменто, Мерфи, Тонали, Гимараэс, Исак.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua Арсенал Ньюкасл Забьют обе команды 1,64 Сделать ставку

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