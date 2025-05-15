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Кубок Украины
15 мая 2025, 00:52 | Обновлено 15 мая 2025, 01:18
227
3

Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»

Наставник донецкой команды прокомментировал победу над Динамо в финале Кубка

15 мая 2025, 00:52 | Обновлено 15 мая 2025, 01:18
227
3
Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы в финале Кубка Украины над «Динамо» (1:1, пен. 6:5).

– Поздравляем с победой! Чувствовали ли вы особую ответственность за матч, учитывая то, что чемпионство в УПЛ взять не удалось?

– Да, конечно, из-за сложившейся ситуации перед этой игрой мы знали, что обязаны победить, завоевать трофей. И, безусловно, это давление всегда присутствует. Я пытался снять его со своих футболистов, но это было очень сложно в первом тайме, потому что игра была очень нервной для обеих команд. А после этого мы взяли себя в руки, действовали все лучше и лучше, внесли определенные изменения. Я должен отметить, насколько я горжусь своими игроками, их выступлением в таких обстоятельствах, под тем давлением, о котором вы упомянули, и тем, что они отыгрались в матче с очень сильным соперником.

Они заслуживают всех комплиментов, я очень ими горжусь. Более того, они сыграли дополнительное время, серию пенальти, были очень сосредоточенными до конца. Я знал, что у нас получится, потому что в двух предыдущих матчах у нас уже получалось. Выиграть Кубок в этой кампании нам было крайне трудно – и это добавляет блеска этому трофею. Мы очень хорошо выступили в этом Кубке. Это стало возможно благодаря двум вещам: во-первых, характеру, а во-вторых, нашей физической форме. Это очень важные вещи, когда начинается дополнительное время и пенальти. Так что в этом мы отлично себя проявили.

– Сегодня было несколько спорных моментов по судейству. Что можете сказать о работе арбитров?

– Это просто часть игры, нормальная часть игры. Должен сказать, что независимо от того, выиграли бы мы или проиграли в этом матче, они очень неплохо отработали этим вечером. Иногда у меня есть комментарии по судейству, но я также должен отмечать и их хорошую работу, и сегодня они принимали хорошие решения – и в пользу соперника, и в нашу пользу.

Я не нашел ни одного спорного момента, за исключением эпизодов в начале, где, по моему мнению, было несколько очень жестких атак, грубых подкатов. Как вы знаете, в такие моменты я ожидаю от них чуть большей защиты игроков, но хорошо, это тоже часть работы, быть арбитром совсем нелегко. Больше мне нечего об этом сказать. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду, потому что было два или три сложных фола, – я это видел, мне пришлось пересматривать эти эпизоды. Вероятно, это вы имеете в виду, и именно поэтому я отреагировал на те ситуации.

– До матча вы говорили, что у вас есть какое-то особое оружие против «Динамо». Получается, Кауан Элиас и есть это оружие, и оно сработало?

– Вы это спрашивали, да. Перед игрой я уже обдумывал с одним-двумя игроками определенные вещи, и это просто сработала интуиция в нужный момент. Я подумал, что он сейчас в хорошей форме, возможно, это его звездный момент, время сделать что-то особенное для команды. Он вышел и добавил новой энергии вместе с Алиссоном. Но я должен отметить всех игроков, которые вышли на замену и постарались для команды: Крыськив и Назарина очень усердно работали в полузащите, показывали качественный футбол, Алаа Грам заменил Тобиаса и был очень полезен для команды.

Не забываем и молодого парня из нашей академии – Цуканова, который впервые играл в такой атмосфере, под таким давлением. И должен сказать, что мне нравится давать ему такие испытания: для его роста, развития было важно сыграть эти минуты, чтобы почувствовать это давление, почувствовать, что значит играть за «Шахтер» и иметь обязанность завоевывать трофеи. Всем игрокам, которые вышли, огромные комплименты, потому что они добавили новой энергии и качества, которого я от них ожидал. Это был важный момент игры и особое оружие.

– Насколько сегодня ощущалась поддержка болельщиков и насколько повлияло то, что послематчевые пенальти били в ворота, за которыми были ваши фанаты?

– Прежде всего, хочу сказать, что я очень рад видеть много людей на стадионе. Ради этого мы и играем в футбол. Это были фантастические эмоции! Невероятно видеть, как наши фанаты поддерживают нас и гонят вперед. Именно этого нам действительно не хватало. И это был фантастический опыт. Да, это может быть преимуществом, но не обязательно – никогда не знаешь. Все дело в качестве, в том, как ты исполняешь пенальти. Нужно надеяться на удачный момент, тот самый момент от вашего вратаря.

Но я чувствовал хорошую энергию еще до того, как мы били пенальти. Видел решимость победить. Некоторые сразу изъявили желание бить, мне даже пришлось определить очередность – кто за кем будет бить. Все были готовы это сделать. Все были очень решительно настроены помочь команде в решающий момент. И это говорит о сильном характере нашей команды. И, конечно, большая благодарность нашим болельщикам за их поддержку.

– В Кубке вы уже играли 120 минут с «Александрией» и «Полесьем», и тут снова 120 минут. Готовили ли вы свою команду к овертаймам и можно ли сказать, что в этом сезоне «Шахтер» – король дополнительного времени?

– Конечно, вы можете сделать такой вывод. Да, мы готовились морально к дополнительному времени. Знаете, иногда матчи складываются так, как складываются. И тогда у тебя два варианта: принять это и выжать из ситуации максимум и остаться в игре, либо потерять организованность, дисциплину – и все пойдет насмарку. Это не в нашем характере. Я никогда этого не приму.

Поэтому я всегда требую от команды играть 95 минут с максимальной концентрацией. Потом, если нужно, сыграем еще два тайма по 15 минут. Потому что я знаю, мы очень сильная команда. И это имеет значение. Мы играли с дополнительным временем трижды подряд. Очень тяжелая кубковая кампания. И потому этот трофей, учитывая то, как мы его завоевали, имеет особенный золотой блеск. Для меня – точно.

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алаа Грам (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Константин Вивчаренко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Марино Пушич пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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