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Кубок Украины
14 мая 2025, 22:40 | Обновлено 14 мая 2025, 23:06
770
13

15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю

Горняки в серии пенальти выиграли у динамовцев Кубок Украины 2024/25

14 мая 2025, 22:40 | Обновлено 14 мая 2025, 23:06
770
13
15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер стал обладателем Кубка Украины 2024/25, победив киевское Динамо в финальном матче, который состоялся 14 мая в Житомире.

Динамо открыло счет в первом тайме – на 43-й минуте отличился Андрей Ярмоленко. Однако на 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).

Основное и дополнительное время завершилось ничьей, поэтому судьба трофея решалась в серии пенальти. Там больше повезло донецкому клубу (1:1, пен. 6:5). Решающий удар с отметки не реализовал Александр Караваев.

Шахтер завоевал 15-й трофей Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке).

Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 40 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

По победам в чемпионатах Украины небольшой перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у горняков.

Однако с момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009.

Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

Шахтер (Донецк) – 40 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 15 побед
  • Кубок Украины – 15 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Динамо (Киев) – 38 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

🏆 Количество трофеев в советский период

Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:

  • 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
  • 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У Шахтера за советский период 5 трофеев:

  • 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Другие украинские клубы с трофеями:

  • Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск).
  • Кубком СССР по разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр
  • У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 13
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Ukraine
Шахта - це рівень.
Вітаю з 40 титулом, ДК це вже історія!
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+1
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Футболіст 123
Ще було б круто, якби Шахтар узяв кубок ЛЕ.
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+1
Отаман
Вигравши кубок Шахтар і далі буде найтитулованіший клуб незалежної України, навіть програвши чемпіонат
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Де наш Котик Ігорюша😸❤️
Тут появи чекаю твоєї!
Мені ти запав у душу -
Став дорожчий за трофеї! 🏆
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0
Battersea
Шахтёр остаётся най най
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr
Бравоооо Шахтар! 
Самий титулований і найкращий клуб України 🤩
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-1
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Prokop_Andriy
Вже віддалилися на 2 трофея від Динамо, цікаво як буде в наступному сезоні
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-1
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