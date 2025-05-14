15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
Горняки в серии пенальти выиграли у динамовцев Кубок Украины 2024/25
Донецкий Шахтер стал обладателем Кубка Украины 2024/25, победив киевское Динамо в финальном матче, который состоялся 14 мая в Житомире.
Динамо открыло счет в первом тайме – на 43-й минуте отличился Андрей Ярмоленко. Однако на 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).
Основное и дополнительное время завершилось ничьей, поэтому судьба трофея решалась в серии пенальти. Там больше повезло донецкому клубу (1:1, пен. 6:5). Решающий удар с отметки не реализовал Александр Караваев.
Шахтер завоевал 15-й трофей Кубка Украины (у Динамо – 13 побед в Кубке).
Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины. Донецкая команда суммарно имеет 40 трофеев, а у киевлян осталось 38 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).
По победам в чемпионатах Украины небольшой перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 15 у горняков.
Однако с момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009.
Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).
🏆 Количество трофеев у украинских клубов
Шахтер (Донецк) – 40 трофеев:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 15 побед
- Кубок Украины – 15 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Динамо (Киев) – 38 трофеев:
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 13 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
🏆 Количество трофеев в советский период
Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:
- 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
- 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).
У Шахтера за советский период – 5 трофеев:
- 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).
Другие украинские клубы с трофеями:
- Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск).
- Кубком СССР по разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр
- У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.
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