Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины

Особая магия всегда была у Кубка Украины. И когда в финальном матче этого турнира встречаются между собой две самые титулованные команды в этом соревновании, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», то градус противостояния увеличивается в разы. Классических за сезон много не бывает? Так говорят, правда же? И это уже была третья встреча между этими извечными противниками в текущей кампании.

Две предыдущие игры при этом завершились вничью – такой себе итог, на любителя, но справедливый в контексте тех поединков. Но в Кубке такой вариант итогового результата был бы невозможен – игра в Житомире должна была бы обязательно определить своего победителя. «Горняки» с приближением потенциальной отставки Марино Пушича хотели хотя бы немного улучшить собственные достижения в этом сезоне, тогда как «бело-синие» во главе с Александром Шовковским готовились к получению третьей звезды над логотипом, и добавить к ней еще и 14 кубковый трофей было бы изрядно почетно.

Противостояние в первом тайме получилось насыщенным на мелкие столкновения, но вот так, чтобы к каким-то глобальным сдвигам, то мы вообще рисковали не добраться. Все боялись допустить критическую ошибку в ответственный момент, и в конце концов «Шахтер» таки ошибся. Едва ли не в последней атаке перед перерывом прострел Дубинчака с левого фланга нашел Ярмоленко в одиночестве в центре штрафной, а тот пробил в дальний угол. Очевидно, после этого баланс должен был сдвинуться с места.

Но само по себе в этом мире ничего не происходит, поэтому Пушич должен был приложить усилия заменами после перерыва – иначе бы его команда просто не побежала. В перерыве сняли с игры Эгиналду, который просил об этом еще в первом тайме, а когда за четверть часа «горняки» ни одного момента так и не создали, то к делу приложились и еще три появления свежих футболистов на поле. Сработало мгновенно – Алиссон с правого фланга штрафной выполнил роскошную подачу на дальнюю штангу, которую завершил в падении Элиас.

Далее уже «Динамо» начало немного нервничать, что было особенно заметно по действиям в центре защиты, где со временем Михавко и Попов так и не смогли завершить игру без повреждений. Но это произошло уже в овертайме – после гола «Шахтера» в ответ игра вернулась к спокойному состоянию и еще долго его не оставляла в дальнейшем.

Две серии по пятнадцать минут тоже оказались равными и были посвящены борьбе. «Шахтер» немного добавил под конец, но не настолько существенно, чтобы обойти серию пенальти. И там тоже было все очень на тоненького. Особенно на моменте удара Элиаса, который бил четвертым в составе «горняков» и не переиграл Нещерета в левом углу. Повезло, что вратарь «Динамо» при этом рано вышел с линии ворот, поэтому пришлось перебивать, и бразилец в ту самую точку не промахнулся. А вот Караваев на шестом ударе киевлян – промахнулся. И после этого уже никто не пробивал.

В итоге, победителем розыгрыша Кубка Украины в сезоне-2024/25 стал донецкий «Шахтер». Киевское «Динамо» промахнулось в шаге от главного трофея.

Кубок Украины. Финал.

«Шахтер» – «Динамо» – 1:1 (по пенальти 6:5)

Голы: Элиас (64) – Ярмоленко (44)

Серия пенальти: 1:0 – Назарина, 1:1 – Ванат, 2:1 – Алиссон, 2:2 – Бражко, 3:2 – Кевин, 3:3 – Пихаленок, 4:3 – Элиас, 4:4 – Вивчаренко, 5:4 – Грам, 5:5 – Михайленко, 6:5 – Крыськив, 6:5 – Караваев (вратарь)

Предупреждения: Эгиналду (34), Марлон (53) – Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубинчак (97)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, В. Тобиас (Грам, 102), Марлон (Крыськив, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевин, Бондаренко (Назарина, 62), Педриньо (Алиссон, 62), Эгиналду (Элиас, 46)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михавко (Биловар, 112), Попов, Тымчик, Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Центральный городской стадион (Житомир)

ШАХТЕР – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА