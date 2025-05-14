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Кубок Украины
Шахтер Донецк
14.05.2025 18:30 – FT 1 : 1
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 21:17 | Обновлено 14 мая 2025, 21:31
1889
121

Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины

Судьбу финала решила серия пенальти

14 мая 2025, 21:17 | Обновлено 14 мая 2025, 21:31
1889
121
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины

Особая магия всегда была у Кубка Украины. И когда в финальном матче этого турнира встречаются между собой две самые титулованные команды в этом соревновании, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», то градус противостояния увеличивается в разы. Классических за сезон много не бывает? Так говорят, правда же? И это уже была третья встреча между этими извечными противниками в текущей кампании.

Две предыдущие игры при этом завершились вничью – такой себе итог, на любителя, но справедливый в контексте тех поединков. Но в Кубке такой вариант итогового результата был бы невозможен – игра в Житомире должна была бы обязательно определить своего победителя. «Горняки» с приближением потенциальной отставки Марино Пушича хотели хотя бы немного улучшить собственные достижения в этом сезоне, тогда как «бело-синие» во главе с Александром Шовковским готовились к получению третьей звезды над логотипом, и добавить к ней еще и 14 кубковый трофей было бы изрядно почетно.

Противостояние в первом тайме получилось насыщенным на мелкие столкновения, но вот так, чтобы к каким-то глобальным сдвигам, то мы вообще рисковали не добраться. Все боялись допустить критическую ошибку в ответственный момент, и в конце концов «Шахтер» таки ошибся. Едва ли не в последней атаке перед перерывом прострел Дубинчака с левого фланга нашел Ярмоленко в одиночестве в центре штрафной, а тот пробил в дальний угол. Очевидно, после этого баланс должен был сдвинуться с места.

Но само по себе в этом мире ничего не происходит, поэтому Пушич должен был приложить усилия заменами после перерыва – иначе бы его команда просто не побежала. В перерыве сняли с игры Эгиналду, который просил об этом еще в первом тайме, а когда за четверть часа «горняки» ни одного момента так и не создали, то к делу приложились и еще три появления свежих футболистов на поле. Сработало мгновенно – Алиссон с правого фланга штрафной выполнил роскошную подачу на дальнюю штангу, которую завершил в падении Элиас.

Далее уже «Динамо» начало немного нервничать, что было особенно заметно по действиям в центре защиты, где со временем Михавко и Попов так и не смогли завершить игру без повреждений. Но это произошло уже в овертайме – после гола «Шахтера» в ответ игра вернулась к спокойному состоянию и еще долго его не оставляла в дальнейшем.

Две серии по пятнадцать минут тоже оказались равными и были посвящены борьбе. «Шахтер» немного добавил под конец, но не настолько существенно, чтобы обойти серию пенальти. И там тоже было все очень на тоненького. Особенно на моменте удара Элиаса, который бил четвертым в составе «горняков» и не переиграл Нещерета в левом углу. Повезло, что вратарь «Динамо» при этом рано вышел с линии ворот, поэтому пришлось перебивать, и бразилец в ту самую точку не промахнулся. А вот Караваев на шестом ударе киевлян – промахнулся. И после этого уже никто не пробивал.

В итоге, победителем розыгрыша Кубка Украины в сезоне-2024/25 стал донецкий «Шахтер». Киевское «Динамо» промахнулось в шаге от главного трофея.

Кубок Украины. Финал.

«Шахтер» – «Динамо» – 1:1 (по пенальти 6:5)

Голы: Элиас (64) – Ярмоленко (44)

Серия пенальти: 1:0 – Назарина, 1:1 – Ванат, 2:1 – Алиссон, 2:2 – Бражко, 3:2 – Кевин, 3:3 – Пихаленок, 4:3 – Элиас, 4:4 – Вивчаренко, 5:4 – Грам, 5:5 – Михайленко, 6:5 – Крыськив, 6:5 – Караваев (вратарь)

Предупреждения: Эгиналду (34), Марлон (53) – Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубинчак (97)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, В. Тобиас (Грам, 102), Марлон (Крыськив, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевин, Бондаренко (Назарина, 62), Педриньо (Алиссон, 62), Эгиналду (Элиас, 46)

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 105), Михавко (Биловар, 112), Попов, Тымчик, Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаев (Караваев, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Центральный городской стадион (Житомир)

ШАХТЕР – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 123
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FunnyCat_____
Пушич оставайся!
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+10
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FunnyCat_____
Одна команда тратит 100 миллионов на усиление, вторая 5 миллионов ?
Должна быть разница в игре?
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+3
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Умник
Лотерея. Алиссона можно выделить.
Но игра обеих команд, блин честно я не знаю как они будут играть в Европе.
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+3
Viktor Shuper
ну хоч щось Марина виграла, вже плакати не буде 
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+3
FunnyCat_____
Ну видите все эти трансферы, все эти усилия ну не зря же все было !
Аве директор по футболу 
Аве неплательщик алиментов!
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+3
Весняна Сова
Так радiти виграшу в дк в серii пенальтi? Пiсля провального сезону?) 
Влаштовувати танцi серед багатомiльйонних гравців?)
Оце ганьба так ганьба)
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+3
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MaximusOne
Караваєв стільки користі приніс за свій час перебування в Динамо, а деякі динамо глори хейтять його тут, там Різник просто продемонстрував свою реакцію.
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+2
Airwolf77
Хоть какая-то радость для днонецких 
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+2
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Pavel_i_C0
Нехай днонєтскіє посвяткують чотири дні, а в неділю в Україні буде новий чемпіон 
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+2
DK02
Команда відверто дно, а вони радіють тому що караваєв пінальку пробити не зміг.
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+2
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Я хоть и дурачок, но поставил свое очко на победу Шахтера и не прогадал! Бабки едут ко мне!!! 
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+2
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FunnyCat_____
Все довольны реально 
По уровню и амбициям 
Кому то чемпионство( но еще нужно дожать конечно)
Кому то - кубок 
У всех свое место!
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+1
Умник
Но блин это лучший матч Бражка и Волошина. Наконец то.
Расстраивать из серии пеналей не стоит. Потому что есть игры важнее. 
Надо становится чемпионами и тренировать стандарты.
И нужен центр бек срочно.
Именно такой патологоанатом в центре по типажу Забарного.
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+1
2112
Особливо Срна радується.. Бо більше нічого не світить.
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+1
T-800
зато Динамо без поражений в сезоне на внутренней арене!!!
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+1
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FunnyCat_____
Апепа в костроме наверное  устроет травести вечеринку в честь великой Победы второго по титулам клуба Украины!
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+1
2112
Хай би хтось молодий. Ну Караваєв!!!!!
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+1
2112
Ну все інтрига померла!!!!!!! Далі вже дивитись нічого!!!!!!!  Ну і добре.
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+1
Катерина Монзуль
Молодець Балакін.  Буде премія 
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+1
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Samuel
Шахта в ЛЄ. Це великий плюс для України. А Караваєва шкода, але Динамо має радіти виходу в ЛЧ, нормальний розклад.👏🏻
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+1
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