Шахтер Донецк

В среду, 14 мая, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Шахтер



Наверняка уже все сошлись на мысли о том, что донецкий «Шахтер», который до сих пор официально считается действующим чемпионом Украины, провалил текущий сезон. За два тура до конца национального первенства «горняки» не то, что в чемпионской гонке не принимают участия, они и за вторым местом гонятся постольку-поскольку. Вопрос времени – когда «Александрия» эту погоню завершит без участия команды Марино Пушича.

И поскольку положение в чемпионате спасти уже никак не удасться, у «Шахтера» остается лишь кубковый финал в качестве решающего матча сезона, который, возможно, позволит команде и вовсе провести кампанию без добытых трофеев. Что же касается самого главного тренера «горняков», то его судьба на этой должности кажется уже вопросом решенным. Кто бы не пришел после Пушича этим летом, он будет начинать работу на фоне худшего года клуба в чемпионате за более чем 20 последних лет.

Но «Шахтер» уже успел приучить к тому, что не мыслит исключительно категориями сегодняшнего дня. Да, «Александрия» может финишировать в итоге второй, но окажется в квалификации Лиги конференций, если «горняки» победят в финале национального Кубка. С точки зрения перспектив уже следующего сезона, очевидно, такой вариант дончан более чем устраивает.

При этом, путь «Шахтера» в финал был чуть ли не самым тернистым из всех участников турнира. Победы над «Зарей», «Александрией» и «Полесьем» (трижды по 1:0, две последние – в овертайме) – да уж, «кубковый» характер, каким всегда славился этот клуб, конкретно в текущем розыгрыше дал о себе знать на полную. И поскольку «горнякам» предстоит решающий матч сезона, возвращения трех основных футболистов в строй: вратаря Дмитрия Ризныка, защитника Николая Матвиенко и полузащитника Георгия Судакова, очень даже кстати. Против «Зари» в последнем матче (0:0) их энергии точно не хватало.

Динамо



В статусе чемпиона страны именно киевское «Динамо» уже в скором времени и заменит «Шахтер». Во всяком случае, это видится лишь вопросом времени, так как тренерский штаб «Александрии» в лице Сергея Кравченко уже признал неудачу в чемпионской гонке после поражения от «Карпат» (1:2). Но стоит ли говорить о том, насколько принципиальным для команды Александра Шовковского будет предстоящее противостояние?

«Динамо» готовится дополнить свою эмблему третьей звездой в честь очередного чемпионского титула. Так почему бы не пополнить музей еще и кубковым трофеем, оформить «золотой дубль» на внутренней арене, и уж точно констатировать факт доминирования над «Шахтером» в этом сезоне? Тем более, что с турнирной сеткой столичному коллективу откровенно везло до этого.

До Житомира «Динамо» добиралось перекладными через игры против полтавской «Ворсклы» (2:1), львовского «Руха» (1:0) и черновицкой «Буковины» (4:1). Что объединяло все эти матчи, так это решение тренерского штаба играть «резервным» составом, давая тем самым отдохнуть «основе» между более значимыми матчами чемпионата. Акценты очевидны, но поверить в то, что Шовковский решит и на финал выставить «резерв» просто невозможно. Явно не просто трофей стоит на кону.

Потенциальный чемпионский матч у «Динамо» будет в Одессе уже в эти выходные, но даже с учетом желания «Черноморца» зацепиться за выживание в «элитном» дивизионе, с трудом верится в то, что «бело-синие» пожертвуют кубковым финалом ради гарантированного успеха в игре против аутсайдера. Тут еще стоит вспомнить и тот факт, что «Динамо» в последний раз обыгрывало «Шахтер» еще в апреле 2021 года, после чего уже много воды утекло. Но воспоминания о недавнем Классическом все еще свежи в памяти – игра была яркой для болельщиков, но поскольку каждая из команд качественно сыграла лишь по одному тайму, то обоим тренерам было, над чем задуматься. Работа над ошибками нужна и в таком статусе. А ее результаты мы несомненно увидим на поле.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Динамо» ранее пересекались 198 раз в чемпионате Украины, Кубке и Суперкубке Украины, Кубке Федерации, Кубке сезона, Кубке и Высшей лиги СССР, а также Кубке УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед «бело-синих»: 79 успешных матчей против 61 – у «горняков», а еще 58 встреч завершились вничью. Разница голов: 229:261. В последний раз команды встречались 27 апреля этого года, когда голы Кевина с пенальти и Эгиналду против мячей Владислава Ваната и Владислава Кабаева обусловили ничью на «Арене Львов» (2:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Николай Балакин из Киевской области, который имеет на своем счету 102 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, тогда как Владимир Думенко – у них в запасе, а резервным арбитром отработает Дмитрий Панчишин. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом и Алексеем Деревинским. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Шахтером» – 22 победы, 2 ничьих и 3 поражения, тогда как с «Динамо» он пересекался 11 раз: 10 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, А. Бондаренко – Кевин, Эгиналду, Педриньо да Силва.

«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Буяльский, Ярмоленко – Ванат.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Динамо Киев Ничья (основное время) 3.40 Сделать ставку

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