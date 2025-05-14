Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча за Кубок Украины
14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире.
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Главным арбитром поединка работал Николай Балакин из Киевской области.
Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0).
На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).
Все решилось в серии пенальти, где больше повезло горнякам (пен. 6:5). Решающий пенальти не забил Алекесандр Караваев.
Шахтер как победитель Кубка получил право выступать в квалификации Лиги Европы.
Кубок Украины 2024/25
Финал. 14 мая. Житомир
Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:1 (пен 6:5)
Гол: Кауан Элиас, 64 – Ярмоленко, 43
Видеозапись матча
События матча
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