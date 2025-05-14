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Кубок Украины
Шахтер Донецк
14.05.2025 18:30 – FT 1 : 1
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
14 мая 2025, 21:19 | Обновлено 14 мая 2025, 21:23
5276
18

Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча за Кубок Украины

14 мая 2025, 21:19 | Обновлено 14 мая 2025, 21:23
5276
18
Шахтер – Динамо – 1:1 (пен. 6:5). Кубок – у горняков. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работал Николай Балакин из Киевской области.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0).

На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).

Все решилось в серии пенальти, где больше повезло горнякам (пен. 6:5). Решающий пенальти не забил Алекесандр Караваев.

Шахтер как победитель Кубка получил право выступать в квалификации Лиги Европы.

Кубок Украины 2024/25

Финал. 14 мая. Житомир

Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:1 (пен 6:5)

Гол: Кауан Элиас, 64 – Ярмоленко, 43

Видеозапись матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алаа Грам (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Константин Вивчаренко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Кауан Элиас серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 18
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Валентин Равенский
НЕЩЕРЕТ СЛАБЕНЬКИЙ, СУДДЮ НА МИЛО )))
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+3
Philip J. Fry
Вітаю Шахтар з кубком, а Динамо з чемпіонством. Вдалого євросезону обом клубам!
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+1
Demid Romanchik
Динамо с чемпионством!
А нас с победой в кубке!
Спасибо за хороший матч
Ответить
+1
alex35536376446
На пенальти надо было Шовковского выпускать. Тогда б точно выиграли
Ответить
0
apepa
На кубке Шахтер обещал выгравировать фамилию Караваев!
Ответить
0
Nostradamus
Буратино! Каравай
Ответить
0
easterly
фк шльондра, як і риал - не може чогось виграти без судєєк). Цікаво подивитися і послухати експердів на рахунок пенальті на 85 хвилині матчу?)
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-1
easterly
Кращий гравець матчу - балакіна)
Ответить
-1
vovei
Как можно было додуматься усилить команду выпустив Короваева? Это чтоб он очередной раз насрал. Так и вышло.
Ответить
-1
Серж
Судейдка пидар тянул ржавых как мог. Ну сегодня, к сожалению 17 украинцев проиграли клубу с 9 загорелыми.
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-1
Показать Скрыть 6 ответов
mastter77
шапаренко - козлина!!!!!
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-2
Membrana
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