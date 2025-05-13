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Кубок Украины
Шахтер Донецк
14.05.2025 18:30 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
13 мая 2025, 19:59 | Обновлено 13 мая 2025, 20:02
571
0

Финал Кубка Украины. Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Кубка Украины

13 мая 2025, 19:59 | Обновлено 13 мая 2025, 20:02
571
0
Финал Кубка Украины. Шахтер – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В среду, 14 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:30.

«Бело-синие» находятся в шаге от завоевания чемпионского титула и нацелены покорить «золотой дубль» в завершающемся сезоне. «Горняки» в турнирной таблице УПЛ идут на третьей позиции и, скорее всего, станут «бронзовыми» призерами чемпионата. В этом сезоне принципиальные соперники дважды сыграли вничью, причем оба раза киевлянам приходилось отыгрываться. В предыдущем матче с «оранжево-черными» подопечные Александра Шовковского и вовсе уступали со счетом 0:2, но сумели вырвать ничейный результат. Отметим, что «Динамо» четыре года не может обыграть донецкую команду: предыдущая победа «бело-синих» над «горняками» была зафиксирована в апреле 2021-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
14 мая 2025 -
18:30
Динамо Киев
Ничья (основное время) 3.40 Сделать ставку

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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