В среду, 14 мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе, игра начнется в 18:30.

«Бело-синие» находятся в шаге от завоевания чемпионского титула и нацелены покорить «золотой дубль» в завершающемся сезоне. «Горняки» в турнирной таблице УПЛ идут на третьей позиции и, скорее всего, станут «бронзовыми» призерами чемпионата. В этом сезоне принципиальные соперники дважды сыграли вничью, причем оба раза киевлянам приходилось отыгрываться. В предыдущем матче с «оранжево-черными» подопечные Александра Шовковского и вовсе уступали со счетом 0:2, но сумели вырвать ничейный результат. Отметим, что «Динамо» четыре года не может обыграть донецкую команду: предыдущая победа «бело-синих» над «горняками» была зафиксирована в апреле 2021-го.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Динамо Киев Ничья (основное время) 3.40 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ».

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.