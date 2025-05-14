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Кубок Украины
14 мая 2025, 19:52 | Обновлено 14 мая 2025, 20:01
1004
0

Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча за Кубок Украины

14 мая 2025, 19:52 | Обновлено 14 мая 2025, 20:01
1004
0
Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

14 мая в 18:30 проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работает Николай Балакин из Киевской области.

Победитель матча получит право выступать в квалификации Лиги Европы.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0).

На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).

Шахтер – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Кауан Элиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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