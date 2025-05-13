Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Кубок Украины
Шахтер Донецк
14.05.2025 18:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
13 мая 2025, 13:58 | Обновлено 13 мая 2025, 14:13
1045
21

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины

Решающий поединок состоится 14 мая и начнется в 18:30 по Киеву

13 мая 2025, 13:58 | Обновлено 13 мая 2025, 14:13
1045
21
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

14 мая состоится финал Кубка Украины, за трофей сразятся Шахтер Донецк и Динамо Киев. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» уже провалили этот сезон, предстоящий матч только определит уровень катастрофы. Шахтер только третий в чемпионате, при этом отстает на 5 очков от второй Александрии, поэтому, с большой вероятностью останется на своей позиции.

В последнем туре команда не смогла обыграть Зарю, хотя уже на 17-й минуте Грам оставил «горняков» в меньшинстве. Победа в Кубке Украины, позволит завоевать хотя бы один трофей и позволит с лучшего положения начать борьбу в Лиге Европы.

Независимо от итогов предстоящего финала, главному тренеру Марино Пушичу будет сложно сохранить свою должность. В случае увольнения, специалист получит от клуба компенсацию в размере 5 млн евро. Уже есть слухи, что Шахтер в следующем сезоне может возглавить известный в прошлом футболист, а сейчас тренер Эюпспора Арда Туран.

Динамо Киев

Столичный клуб проводит превосходный сезон на внутренней арене, сглаживая впечатление, от неудачных результатов в еврокубках. Динамо почти оформило титул в чемпионате, за два тура до конца турнира, киевляне лидируют с отрывом пять очков от ближайшего преследователя Александрии. В последнем туре подопечные Александра Шовковского не смогли обыграть в гостях Полесье – 0:0, повезло, что конкуренты не воспользовались осечкой.

Динамовцы могут гордиться тем, что еще не проигрывали в этом сезоне в чемпионате, ну и в кубке тоже, конечно. К игре есть вопросы, однако, запомнится результат, который выглядит привлекательно. Сейчас команда находится в шаге от «злотого дубля».

Личные встречи

Конечно, у команд богатая история очных противостояний, в этом сезоне клубы дважды не смогли определить победителя – 1:1 и 2:2. В последней очной встрече Шахтер вел 2:0, но не удержал преимущества, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

Прогноз

Это будет заключительная ключевая игра сезона в украинском футболе. На кону трофей, дополнительная мотивация не нужна, к тому же, встречаются принципиальные соперники.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 2,12, ничья – 3,38, победа Динамо – 3,15. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю напряженного матча, в котором сделаю ставку на обмен забитыми мячами за 1,85.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
14 мая 2025 -
18:30
Динамо Киев
Обе команды забьют 1.85 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Ярмоленко рассказал о планах на будущее
Понравится не всем. В Житомире приняли важное решение по финалу Кубка
Эксперт: «Без Кубка сезон для Шахтера будет провальным»
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Кубок Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели
Футбол | 13 мая 2025, 14:49 1
Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели
Полесье хочет подписать игрока сборной Украины из Шахтера. Есть еще 2 цели

Егор Назарина, Александр Караваев и Игорь Харатин могут продолжить карьеру в Житомире

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2025, 09:55 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Футбол | 13.05.2025, 10:39
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Теннис | 12.05.2025, 20:02
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Киевскому Динамо исполнилось 98 лет
Футбол | 13.05.2025, 09:57
Киевскому Динамо исполнилось 98 лет
Киевскому Динамо исполнилось 98 лет
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Переможе фізуха і психологія
Ответить
+2
Владислав Рейский
Даешь О:3?
Ответить
+2
DK2025
"Уверенная победа Шахтера" - с какого бодуна?! Колос вам показал ваше действительное место - в параше. Там и сидите и не высовывайтесь! Только Киев! Только победа Динамо!
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
Снова глорики сельской команды в каком то своем маня мирке обитают… я будто игры какого то другого шахтера в этом сезоне смотрел 
Ответить
+1
FunnyCat_____
Удачи Динамо! Желаю сыграть так, как во втором тайме крайней очной встречи!
Ответить
+1
Saar
хм.. фаворит партія регіонів
Ответить
0
Burevestnik
   односельці запитали нашого знаменитого аналітика районного масштабу діда Петра про матч Шахтар-Динамо у фіналі кубка:  хто виграє
   дід Петро задумливо подивився на корову з телятком, погладив між вухами песика Сірка, важко зітхнув і сказав:  "Та мні пох.."
Ответить
-1
apepa
Вся Украина за Шахтёр и против динамовских вонючек! Флагман украинского футбола оторвет уши дырявым сложит их в кубок и отправит трофей в свой спортивный музей!
Ответить
-4
Показать Скрыть 6 ответов
AK.228
Если Марина не будет валять дурака , то уверенная победа Шахтера 
Ответить
-5
Первый Среди Равных
Первый тайм в последнем очном матче показал, кто настоящий Чемпион. А во втором у команды просто как будто закончился бензин и команда тупо остановилась. Дал о себе знать изнурительный матч против Полесья и просчеты штаба в плане физподготовки и ротации. Если проблемы и промахи хоть частично учтены и решены, то завтра мы увидим жёсткое надиралово динамиков по самое небалуй, детей уберите от экранов.
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Вперед Шахтар! Вперед найкращий, самий титулований та популярний клуб України!
Нехай буде крутий матч і багато голів і перемога гірників
Ответить
-13
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 4
Бокс
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 11
Бокс
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03 2
Бокс
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 34
Футбол
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
ДЮБУА: «Знаете, почему я толкнул Усика на битве взглядов?»
12.05.2025, 04:05 2
Бокс
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
12.05.2025, 06:23 45
Футбол
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
«Сделали свое дело». Ротань разнес арбитров после игры с Карпатами в УПЛ
11.05.2025, 22:21 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем