Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины

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14 мая состоится финал Кубка Украины, за трофей сразятся Шахтер Донецк и Динамо Киев. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» уже провалили этот сезон, предстоящий матч только определит уровень катастрофы. Шахтер только третий в чемпионате, при этом отстает на 5 очков от второй Александрии, поэтому, с большой вероятностью останется на своей позиции.

В последнем туре команда не смогла обыграть Зарю, хотя уже на 17-й минуте Грам оставил «горняков» в меньшинстве. Победа в Кубке Украины, позволит завоевать хотя бы один трофей и позволит с лучшего положения начать борьбу в Лиге Европы.

Независимо от итогов предстоящего финала, главному тренеру Марино Пушичу будет сложно сохранить свою должность. В случае увольнения, специалист получит от клуба компенсацию в размере 5 млн евро. Уже есть слухи, что Шахтер в следующем сезоне может возглавить известный в прошлом футболист, а сейчас тренер Эюпспора Арда Туран.

Динамо Киев

Столичный клуб проводит превосходный сезон на внутренней арене, сглаживая впечатление, от неудачных результатов в еврокубках. Динамо почти оформило титул в чемпионате, за два тура до конца турнира, киевляне лидируют с отрывом пять очков от ближайшего преследователя Александрии. В последнем туре подопечные Александра Шовковского не смогли обыграть в гостях Полесье – 0:0, повезло, что конкуренты не воспользовались осечкой.

Динамовцы могут гордиться тем, что еще не проигрывали в этом сезоне в чемпионате, ну и в кубке тоже, конечно. К игре есть вопросы, однако, запомнится результат, который выглядит привлекательно. Сейчас команда находится в шаге от «злотого дубля».

Личные встречи

Конечно, у команд богатая история очных противостояний, в этом сезоне клубы дважды не смогли определить победителя – 1:1 и 2:2. В последней очной встрече Шахтер вел 2:0, но не удержал преимущества, пропустив решающий мяч в компенсированное время.

Прогноз

Это будет заключительная ключевая игра сезона в украинском футболе. На кону трофей, дополнительная мотивация не нужна, к тому же, встречаются принципиальные соперники.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 2,12, ничья – 3,38, победа Динамо – 3,15. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю напряженного матча, в котором сделаю ставку на обмен забитыми мячами за 1,85.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Динамо Киев Обе команды забьют 1.85 Сделать ставку

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