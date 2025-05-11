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Чемпионат Испании
Барселона
11.05.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
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Испания
11 мая 2025, 06:14 | Обновлено 11 мая 2025, 06:15
86
0

Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 11 мая в 17:15 по Киеву

11 мая 2025, 06:14 | Обновлено 11 мая 2025, 06:15
86
0
Барселона – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Коллаж Sport.ua

11 мая на Эстади Олимпико пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Команда год назад, оставшись без трофеев по итогам прошлого сезона, пошел на тренерскую ротацию. Вместо Хави, при всей его легендарности, пришел куда более опытный именно как наставник Флик, что ранее не работал в Испании. Да и состав тот же - с трудом зарегистрировали Дани Ольмо, причем ради этого приходилось отпускать футболистов. Ну еще Щенсны позвали, когда тяжело травмировался Тер Штеген. Хотя молодежь подросла и набирается опыта - Ямаль уже вырос в суперзвезду.

В итоге получился уже успешный сезон. На этой неделе был ответный полуфинал с Интером в Лиге чемпионов. Дома с ним не без труда свели к 3:3, а в Милане, упустив победу, пропустили роковой гол в экстра-тайме. На внутренней арене уже дважды побеждали Реал, в середине зимы в Суперкубке и недавно в финале Копы дель Рей. В Примере получается подойти к новому Эль Класико с преимуществом. Хотя ряд матчей складывалось тяжело, и даже Вальядолид обыграли с минимальным преимуществом.

Реал Мадрид

Клуб был №1 в прошлом сезоне. Причем следом за возвращением доминирования на внутренней арене, с Суперкубком и Примерой, получилось снова выиграть Лигу чемпионов. Сейчас Анчелотти прибавил пару трофеев - летом Суперкубок УЕФА, под конец 2024-го - и возрожденный Межконтинентальный кубок. Но не зря с Карло де-факто прощаются - сезон в целом провален.

Первой пощечиной был разгром от каталонцев в Суперкубке страны. Недавно вечному врагу все же проиграли в крайне нервном финале Копы дель Рей - 2:3 в экстра-тайме. А чуть ранее вылетели из Лиги чемпионов, дважды уступив Арсеналу. Так что остается призрачный шанс на победу в Примере, если, конечно, выиграть выездное Эль Класико на выезде. Хотя даже с Сельтой было непросто - выиграли 3:2.

Статистика личных встреч

Флик выиграл все три поединка: 4:0 в Примере, 5:2 в Суперкубке, но в кубковом финале 3-2 уже оформили на 116-й минуте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев, но вылет из Лиги чемпионов может стать ударом. С учетом того, как складывались предыдущие встречи в этом сезоне, берем тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Барселона
11 мая 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Тотал больше 3.5 1.83 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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