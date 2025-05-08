Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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9 мая, в рамках 28 тура УПЛ, свой матч проведут Полесье Житомир и Динамо Киев. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Полесье Житомир

По итогам 27 туров Полесье делит 4-6 место в турнирной таблице, а по дополнительным показателям занимает пятую строчку. В последнем туре команда уступила на своем поле второй Александрии со счетом 1:2, повлияло на результат удаление Майсурадзе на старте второй половины, устоять в меньшинстве не удалось.

Упомянутое поражение прервало серию из пяти матчей без проигрышей в чемпионате. Житомирский клуб неплохо выступил в Кубке Украины, где вылетел в полуфинале, уступив Шахтеру в овертайме. Турнирная мотивация остается, ведь четвертое место в УПЛ должно быть еврокубковым, так что борьба будет серьезной, без права провалить концовку.

Динамо Киев

Столичный клуб без пяти минут чемпион, хотя расслабляться пока рано, ведь вторая Александрия на расстоянии четырех очков. Календарь для киевлян не выглядит сложным, после Полесья они сыграют с Черноморцем в гостях и Колосом дома, одержать две победы в этих трех матчах вполне реально.

14 мая Динамо сыграет в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера, это не только возможность сделать «золотой дубль», а и лишить трофеев главного конкурента. В последнем туре подопечные Александра Шовковского без проблем обыграли на выезде Ингулец со счетом 4:0. Важное достижение команды еще и в том, что динамовцы в этом сезоне не проигрывали на внутренней арене. Поездка в Житомир не будет простой, ведь соперник мотивирован, умеет добиваться результата.

Личные встречи

История очных противостояний насчитывает всего три официальных матча, две победы у динамовцев и раз выиграло Полесье. Встреча первого круга завершилась домашней победой киевлян со счетом 2:1, в том матче гости провели в меньшинстве весь второй тайм.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество киевлянам в этой паре, хотя гости осознают, что у них есть право на ошибку. У Полесья своя локальная борьба в турнирной таблице, поэтому команда тоже постарается цепляться за очки на своем поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Полесья – 4,49, ничья – 3,51, победа Динамо – 1,73. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не жду от команд зрелищной битвы, поэтому поставлю на тотал меньше 2,5 мячей за 1,57.

Прогноз Sport.ua Полесье Динамо Киев Тотал меньше 2.5 1.57 Сделать ставку

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