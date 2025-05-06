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06 мая 2025, 10:08 | Обновлено 06 мая 2025, 10:09
94
0

Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 мая и начнется в 22:00 по Киеву

06 мая 2025, 10:08 | Обновлено 06 мая 2025, 10:09
94
0
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

6 мая на «Джузеппе Меацца» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при Симоне Индзаги оставалась стабильно успешной и постоянно берет трофеи. А в прошлом сезоне получилось взять скудетто, еще и придя к финишу с гандикапом почти в 20 очков перед ближайшим преследователем - Миланом. В нынешнем розыгрыше зимой было поражение Милану в Суперкубке, но вплоть до середины весны футболисты были серьезным претендентом на требл.

Все буквально развалилось за пару недель. В Серии А лидер сначала проиграли Болонье со счетом 0:1, потом счет повторился и с Ромой - в итоге Наполи, что отставал на три очка, стал на столько же впереди. И прошлый тур не изменил статус-кво - минимально обыграли Верону, но и соперник не терял очки. В кубке дорогу в полуфинале перешел сосед - Милан. После 1:1 в первом матче последовал разгром 0:3. Оставалась Лига чемпионов, где итальянцы хорошо себя проявили, в том числе с трудом, но прошли Баварию, и то после 2:1 на выезде еле свели к 2:2 в Милане. В Каталонии зато получилось быстро повести 2:0, потом был счет 3:2 - но закончили только ничьей.

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Барселона

Клуб находился в противоположной ситуации сравнительно со своим соперником в прошлом сезоне. Он остался вообще без трофеев, в том числе в Примере вернул первенство Реалу. Но после этого Хави сменили на Флика. И тот опередил соперника из Мадрида, уже взяв в противостоянии с ними два трофея - разгромил зимой в Суперкубке и дожал в драматичном и даже скандальном финале Копы дель Рей 3:2 в экстра-тайме. Остается Примера, где тоже есть преимущество. И с Вальядолидом его прагматично сохранили, выиграв у главного аутсайдера минимально. Впереди новое Эль Класико, где все может закончиться официально.

Остается Лига чемпионов, где Ямаль и компания, оступившись уже в первом туре, потом не выиграли только дважды - с Аталантой, еще в конце основного раунда, и в ответном четвертьфинале в Дортмунде, когда уступили 1:3. Но перед этим были 4:0 дома с Боруссией. А вот только ничья с итальянцами, причем где дважды отыгрывались - явно звоночек, и времени, чтобы на него реагировать, было минимум.

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояния было 12 матчей в Лиге чемпионов. Каталонцы выиграли половину, проиграв всего дважды.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей, но точно не будет и тут скучно. Ставим на больше 3,0 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
6 мая 2025 -
22:00
Барселона
Тотал больше 3.0 1.63 Сделать ставку

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Интер Милан Барселона Интер - Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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