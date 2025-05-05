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07.05.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
05 мая 2025, 21:41 |
93
0

ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов

Поединок состоится 7 мая в 22:00 по Киеву

05 мая 2025, 21:41 |
93
0
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 мая, состоится матч ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. В первом матче «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0.

ПСЖ

«ПСЖ» уже решил все вопросы в чемпионате Франции и может сосредоточиться на поединке с «Арсеналом». Команда досрочно стала чемпионом и позволила себе проиграть два матча. В предыдущем туре Лиги 1 тренер «ПСЖ» провел ротацию, и на некоторые позиции выпустил молодых игроков. Играя экспериментальным составом, «ПСЖ» со счетом 1:2 уступил «Страсбургу». Это немного встревожило болельщиков, но они надеются, что к поединку с «Арсеналом» команда подойдет в боевом настроении.

Арсенал

«Арсенал» возлагал большие надежды на первый матч с «ПСЖ», который проходил в Лондоне. Но быстрый пропущенный гол спутал планы команды. Взломать оборону французского клуба «канониры» так и не смогли. Теперь придется пытаться спасти ситуацию, играя на поле соперника. Как и «ПСЖ», «Арсенал» проиграл свой матч во внутреннем чемпионате. Подопечные Микеля Артеты на своем поле со счетом 1:2 уступили «Борнмуту». «Арсенал» идет на втором месте, но конкуренты уже близко. Впрочем, сохранить место в зоне Лиги чемпионов команда должна.

Личные встречи

До матча, который состоялся 29 апреля, команды уже встречались в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Поединок проходил в Лондоне и закончился победой «Арсенала» со счетом 2:0. Также «Арсенал» и «ПСЖ» играли в групповом этапе ЛЧ сезона-2016/17. Тогда оба поединка закончились вничью (1:1 в Париже и 2:2 в Лондоне).

«ПСЖ» – «Арсенал»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов «ПСЖ» забивает в среднем по 2,07 гола за игру. Средняя результативность «Арсенала» составляет 2,31 гола за матч.

Возможные составы

  • «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
  • «Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Эдегор, Райс, Мерино, Сака, Троссард, Мартинелли.

Прогноз

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
7 мая 2025 -
22:00
Арсенал
Тотал больше 2,5 1,68 Сделать ставку

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ПСЖ - Арсенал ПСЖ Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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