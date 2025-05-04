Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 27-го тура чемпионата Украины состоится 4 мая в 15:30
В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Колос» Ковалевка и «Ворскла» Полтава.
Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Колос» в Ковалевке.
Запланировано, что матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
Перед началом игры «Колос» находится на 10-й позиции (28 очков), а вот «Ворскла» занимает 13-е место (24 пункта).
Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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