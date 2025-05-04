В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Колос» Ковалевка и «Ворскла» Полтава.

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Колос» в Ковалевке.

Запланировано, что матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Перед началом игры «Колос» находится на 10-й позиции (28 очков), а вот «Ворскла» занимает 13-е место (24 пункта).

Колос – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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