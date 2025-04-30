Со Свитолиной и Костюк. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде

29 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоялись матчи четвертого раунда и были определены пары 1/4 финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Марией Саккари.

Далее украинка встретится с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, которая сенсационно прошла 22-ю ракетку Екатерину Александрову.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

24-я сеяная Марта Костюк из Украины разгромила россиянку Анастасию Потапову. За выход в полуфинал соревнований Марта поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Соболенко в четвертом круге одолела Пейтон Стернс.

Действующая чемпионка Ига Свентек не без проблем выиграла у Дианы Шнайдер. Далее полька выйдет на корт против пятой ракетки мира Мэдисон Киз. Американка в 1/8 финала оказалась сильнее Донны Векич.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Мирра Андреева и Коко Гауфф. Андрееву, к сожалению, не сумела обыграть Юлия Стародубцева, а Гауфф выбила Белинду Бенчич.

Все четвертьфиналы в столице Испании состоятся в среду, 30 апреля.

WTA 1000 Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Пейтон Стернс – 6:2, 6:4

Марта Костюк [24] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

Моюка Утидзима – Екатерина Александрова [21] – 6:4, 7:6 (7:5)

Элина Свитолина [17] – Мария Саккари – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Юлия Стародубцева [Q] – 6:1, 6:4

Белинда Бенчич – Коко Гауфф [4] – 4:6, 2:6

Мэдисон Киз [5] – Донна Векич [19] – 6:2, 6:3

Диана Шнайдер [13] – Ига Свентек [2] – 0:6, 7:6 (7:3), 4:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [24]

Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17]

Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф [4]

Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]