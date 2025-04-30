Со Свитолиной и Костюк. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде
Элина в четвертом раунде прошла Марию Саккари, а Марта справилась с Анастасией Потаповой
29 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоялись матчи четвертого раунда и были определены пары 1/4 финала.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Марией Саккари.
Далее украинка встретится с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, которая сенсационно прошла 22-ю ракетку Екатерину Александрову.
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24-я сеяная Марта Костюк из Украины разгромила россиянку Анастасию Потапову. За выход в полуфинал соревнований Марта поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Соболенко в четвертом круге одолела Пейтон Стернс.
Действующая чемпионка Ига Свентек не без проблем выиграла у Дианы Шнайдер. Далее полька выйдет на корт против пятой ракетки мира Мэдисон Киз. Американка в 1/8 финала оказалась сильнее Донны Векич.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Мирра Андреева и Коко Гауфф. Андрееву, к сожалению, не сумела обыграть Юлия Стародубцева, а Гауфф выбила Белинду Бенчич.
Все четвертьфиналы в столице Испании состоятся в среду, 30 апреля.
WTA 1000 Мадрид. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Марта Костюк [24] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2
Моюка Утидзима – Екатерина Александрова [21] – 6:4, 7:6 (7:5)
Элина Свитолина [17] – Мария Саккари – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [7] – Юлия Стародубцева [Q] – 6:1, 6:4
Белинда Бенчич – Коко Гауфф [4] – 4:6, 2:6
Мэдисон Киз [5] – Донна Векич [19] – 6:2, 6:3
Диана Шнайдер [13] – Ига Свентек [2] – 0:6, 7:6 (7:3), 4:6
WTA 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [24]
Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17]
Мирра Андреева [7] –
Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]
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