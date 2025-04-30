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  4. Со Свитолиной и Костюк. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде
WTA
30 апреля 2025, 09:55 |
723
0

Со Свитолиной и Костюк. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде

Элина в четвертом раунде прошла Марию Саккари, а Марта справилась с Анастасией Потаповой

30 апреля 2025, 09:55 |
723
0
Со Свитолиной и Костюк. Определены пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде состоялись матчи четвертого раунда и были определены пары 1/4 финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разобралась с Марией Саккари.

Далее украинка встретится с представительницей Японии Моюкой Утидзимой, которая сенсационно прошла 22-ю ракетку Екатерину Александрову.

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24-я сеяная Марта Костюк из Украины разгромила россиянку Анастасию Потапову. За выход в полуфинал соревнований Марта поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко. Соболенко в четвертом круге одолела Пейтон Стернс.

Действующая чемпионка Ига Свентек не без проблем выиграла у Дианы Шнайдер. Далее полька выйдет на корт против пятой ракетки мира Мэдисон Киз. Американка в 1/8 финала оказалась сильнее Донны Векич.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Мирра Андреева и Коко Гауфф. Андрееву, к сожалению, не сумела обыграть Юлия Стародубцева, а Гауфф выбила Белинду Бенчич.

Все четвертьфиналы в столице Испании состоятся в среду, 30 апреля.

WTA 1000 Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Пейтон Стернс – 6:2, 6:4
Марта Костюк [24] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

Моюка Утидзима – Екатерина Александрова [21] – 6:4, 7:6 (7:5)
Элина Свитолина [17] – Мария Саккари – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [7] – Юлия Стародубцева [Q] – 6:1, 6:4
Белинда Бенчич – Коко Гауфф [4] – 4:6, 2:6

Мэдисон Киз [5] – Донна Векич [19] – 6:2, 6:3
Диана Шнайдер [13] – Ига Свентек [2] – 0:6, 7:6 (7:3), 4:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [24]
Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17]

Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф [4]
Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]

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WTA Мадрид Арина Соболенко Пейтон Стернс Марта Костюк Анастасия Потапова Моюка Утидзима Екатерина Александрова Элина Свитолина Мария Саккари Мирра Андреева Юлия Стародубцева Белинда Бенчич Коко Гауфф Мэдисон Киз Донна Векич Диана Шнайдер Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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