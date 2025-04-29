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  4. И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
WTA
29 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 29 апреля 2025, 16:54
872
2

И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде

Ига столкнулась со сложностями в игре против Дианы Шнайдер, но победу все же вырвала

29 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 29 апреля 2025, 16:54
872
2
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала полька в трех сетах переиграла «нейтральную» 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 36 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [2] – Диана Шнайдер [13] – 6:0, 6:7 (3:7), 6:4

Бублик в первом сете стал для Иги уже девятым в 2025 году. Всего за карьеру Свентек выигрывала партию со счетом 6:0 в 78 поединках (во всех таких матчах она одержала победу).

Это была первая встреча соперниц. Следующей оппоненткой Иги будет победительницы матча Мэдисон Киз – Донна Векич.

Свентек продолжает защиту прошлогоднего трофея в столице Испании. В 2024 полька в решающем поединка обыграла Арину Соболенко.

В этом сезоне на кортах Мадрида Ига, помимо Шнайдер, также одолела Александру Эалу и Линду Носкову.

Ига стала первой теннисисткой, которой 17 раз подряд удалось выйти в четвертьфинал грунтовых турниров WTA после Мартины Хингис (19 четвертьфиналов, Хилтон-Хед 1997 – Гамбург 2002).

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Ига Свёнтек Диана Шнайдер WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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saltim
Без таблеток польке трудно. Причем психология просела больше всего
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+2
Андрій Заліщук
Ще рік назад ця свинина з росії два бублика би отримала від Іги, а зараз і та додала, да і поляка здала
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+1
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