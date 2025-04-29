И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
Ига столкнулась со сложностями в игре против Дианы Шнайдер, но победу все же вырвала
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/8 финала полька в трех сетах переиграла «нейтральную» 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 36 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [2] – Диана Шнайдер [13] – 6:0, 6:7 (3:7), 6:4
Бублик в первом сете стал для Иги уже девятым в 2025 году. Всего за карьеру Свентек выигрывала партию со счетом 6:0 в 78 поединках (во всех таких матчах она одержала победу).
Это была первая встреча соперниц. Следующей оппоненткой Иги будет победительницы матча Мэдисон Киз – Донна Векич.
Свентек продолжает защиту прошлогоднего трофея в столице Испании. В 2024 полька в решающем поединка обыграла Арину Соболенко.
В этом сезоне на кортах Мадрида Ига, помимо Шнайдер, также одолела Александру Эалу и Линду Носкову.
Ига стала первой теннисисткой, которой 17 раз подряд удалось выйти в четвертьфинал грунтовых турниров WTA после Мартины Хингис (19 четвертьфиналов, Хилтон-Хед 1997 – Гамбург 2002).
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