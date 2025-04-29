Чемпионка AО и серебряная призерка ОИ определили четвертьфиналистку Мадрида
Мэдисон Киз справилась с Донной Векич и далее сыграет против Иги Свентек
Чемпионка Australian Open 2025 и пятая ракетка мира Мэдисон Киз (США) прошла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В четвертом раунде американка в двух сетах справилась с серебряной медалисткой Олимпийских игр 2024 Донной Векич (Хорватия, WTA 21) за 1 час и 17 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Мэдисон Киз (США) [5] – Донна Векич (Хорватия) [19] – 6:2, 6:3
Киз и Векич провели пятое очное противостояние. Мэдисон добыла четвертую победу.
За выход в полуфинал престижных соревнований в столице Испании Киз поборется против второй ракетки мира и действующей чемпионки Иги Свентек, которая ранее одолела Диану Шнайдер.
Мэдисон и Ига ранее встречались друг с другом шесть раз. На счету Мэдисон всего две виктории, но в последним их матче сильнее оказалась именно американка – Киз прошла Свентек в полуфинале AО-2025.
В Мадриде Киз, помимо Векич, также выиграла у Лючии Бронцетти и Анны Калинской.
Мэдисон проведет пятый четвертьфинал в 2025 году и поборется за третий полуфинал.
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