Чемпионка AО и серебряная призерка ОИ определили четвертьфиналистку Мадрида

Чемпионка Australian Open 2025 и пятая ракетка мира Мэдисон Киз (США) прошла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертом раунде американка в двух сетах справилась с серебряной медалисткой Олимпийских игр 2024 Донной Векич (Хорватия, WTA 21) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Мэдисон Киз (США) [5] – Донна Векич (Хорватия) [19] – 6:2, 6:3

Киз и Векич провели пятое очное противостояние. Мэдисон добыла четвертую победу.

За выход в полуфинал престижных соревнований в столице Испании Киз поборется против второй ракетки мира и действующей чемпионки Иги Свентек, которая ранее одолела Диану Шнайдер.

Мэдисон и Ига ранее встречались друг с другом шесть раз. На счету Мэдисон всего две виктории, но в последним их матче сильнее оказалась именно американка – Киз прошла Свентек в полуфинале AО-2025.

В Мадриде Киз, помимо Векич, также выиграла у Лючии Бронцетти и Анны Калинской.

Мэдисон проведет пятый четвертьфинал в 2025 году и поборется за третий полуфинал.