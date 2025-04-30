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Барселона
30.04.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 09:31 | Обновлено 30 апреля 2025, 09:32
293
0

Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву

30 апреля 2025, 09:31 | Обновлено 30 апреля 2025, 09:32
293
0
Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

30 апреля на «Эстади Олимпико» пройдет первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Барселона

Команда сейчас проводит невероятно напряженный отрезок сезона - успех имеет свою цену. На внутренней арене нужно окончательно оформить возвращение себе силы №1. Реал обыгрывали еще в первом круге, и разгромно, а потом именно с ним Флик взял первый титул в Каталонии, победив в Суперкубке. В субботу было новое Эль Класико, финал Копы дель Рей. В Севилье со скандалом получилось выиграть 3:2 в экстра-тайме. И это еще не все, будет и поединок в Примере. Там удается тоже держать врага на дистанции.

Не удивительно, что при такой нагрузке бывают неудачи в Лиге чемпионов - впрочем, только тогда, когда это было можно себе позволить, как с Монако в начале основного раунда и с Аталантой в конце. Ну и в Дортмунде игра была, по большому счету, провальной, но 1:3 не были катастрофой из-за разгрома 4:0 Боруссии в домашнем поединке.

Интер

Клуб находится в похожей ситуации на внутренней арене, только там он пытается не отвоевать, а сохранить лидерство. И не только в Серии А - на прошлой неделе с Миланом было очередное уже дерби, ответный кубковый полуфинал. Там все развалилось, уступили 0:3. В Кальчо дышал в спину только Наполи. После осечки с Болоньей Конте поравнялся со своими бывшими подчиненными. А потом проиграли и Роме.

Безусловно, на итальянцах сказывалась нагрузка в Лиге чемпионов. Они долго там играли почти идеально. Получилось набрать 6 побед и 19 очков в основном раунде, после чего в плей-офф серию успехов продолжили с Фейеноордом, дважды, и даже в Мюнхене. Но потом Баварию дома сдержали на 2:2, затратив немало сил, что и аукнулось сразу же. Теперь футболистам проще не станет, негде сыграть спустя рукава.

Статистика личных встреч

Каталонцы выиграли половину из 12 матчей в Лиге чемпионов при всего двух поражениях. Но при этом соперник из Милана был сильнее в полуфинале-2010, и во время крайнего спора, в 2022-м году: 1:0 и 3:3 на групповом этапе.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают Ямаля и компанию, по крайней мере, дома, как явного фаворита. Но и гости, несмотря на последние осечки, тоже сейчас хороши, поверим в зрелищны тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Барселона
30 апреля 2025 -
22:00
Интер Милан
Тотал больше 3.0 1.87 Сделать ставку

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Барселона Интер Милан Барселона - Интер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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