Интер – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

27 апреля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 34-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Ромой. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при Симоне Индзаги достойно встретилась с вызовом в виде финансовых проблем своего китайского владельца. Она стабильно брала различные титулы, а год назад, досрочно, смогли оформить скудетто. Сейчас борьба еще продолжается, а Суперкубок, впервые при этом наставнике, проиграли. Но, главное, получается претендовать на требл.

Клуб готовится на следующей неделе начать полуфинальный раунд Лиги чемпионов. Там, пройдя Баварию в 1/4 в непростом противостоянии, ехать в гости к Барселоне. А до этого провели ответный поединок в кубке с Миланом. Там снова ничего не получилось - дерби в этом сезоне откровенно не получаются. Но не менее важна борьба за сохранение титула в Серии А - там остается только Наполи в преследователях. Там тоже произошло неприятное: проиграв в прошлом туре с Болоньей, позволили преследователю поравняться с собой по очкам. Следующая осечка, даже ничья, теперь с громадной вероятностью станет для клуба роковой.

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Рома

Клуб никак не может вернуться в Лигу чемпионов. Не справился с задачей ни Моуринью, ни пришедший ему на смену по ходу прошлого сезона Де Росси. Все же местной легенде, казалось, давали еще один шанс, и даже набрали немало новичков, в том числе и Довбика. Но в начале нового сезона быстро убрали и его, и совсем уж разочаровавшего преемника, Юрича.

Вот Раньери оправдывает надежды. С оговорками, конечно же, и с учетом поражений Атлетику в Лиге Европы и даже Милану в кубке. При этом Клаудио достаточно уверенно наладил игру в Серии А, где получилось подняться в зону еврокубков. Верона в прошлом туре была обыграна благодаря быстрому голу Шомуродова, что остался единственным, и команда закрепилась на седьмой позиции в текущей таблице.

Статистика личных встреч

Четырежды кряду, в том числе в октябре в столице, получилось выиграть у Интера.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку чемпиона. Но будет ему непросто однозначно: ставив на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua Интер Милан Рома Тотал меньше 2.5 1.83 Сделать ставку

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