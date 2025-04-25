Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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27 апреля свою встречу в рамках УПЛ проведут Шахтер Донецк и Динамо Киев. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» выдают катастрофический для себя сезон, так как идут только третьими в чемпионате, отставание от третьего места составляет 4 очка, а до лидера целых 10 баллов. В последнем туре Шахтер практически самоустранился из чемпионской гонки, сенсационно проиграв Колосу со счетом 2:4. Теперь есть сомнения в том, удастся ли зацепиться даже за второе место, ведь Александрия хорошо смотрится.

На днях Шахтер оформил выход в финал Кубка Украины, когда с большим трудом одолел на выезде Полесье, единственный мяч был забит только в овертайме. Как-то проявить себя в Лиге чемпионов тоже не удалось, команда сыграла в основном этапе лиги, но в плей-офф не пробилась. Единственным достижением этого сезона может стать только выигрыш национального кубка, так что главный матч сезона еще впереди.

Даже победа в предстоящем матче мало что изменит для Шахтера, это больше дело престижа и выигрыш у принципиального соперника.

Динамо Киев

Столичный клуб тоже провалил свой еврокубковый сезон, так как играл в Лиге Европы, в основном этапе, но выйти в плей-офф не удалось. Динамовцы смогли реабилитироваться на внутренней арене, где вплотную приблизились к «золотому дублю».

В чемпионате команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 6 очков, при этом, подопечные Александра Шовковского ни разу не проиграли. Свой последний матч в чемпионате клуб выиграл в дерби у Оболони – 3:0.

Динамовцы на этой неделе тоже играли в Кубке Украины, где одолели черновицкую Буковину – 4:1, хотя уступали 0:1 по итогам первого тайма. Этот успех позволил пробиться киевлянам в финал Кубка Украины. В чемпионате почти все решено, однако, победа над «горняками» и отсутствие поражений неплохая мотивация.

Личные встречи

Динамо в очных встречах не побеждает в семи матчах подряд или уже четыре года, сейчас такой расклад сил, что такая серия может быть прервана. Команды в первом круге не смогли определить победителя – 1:1.

Прогноз на матч

Нас ожидает украинский вариант Эль-Класико, хотя это точно не битва за титул. Небольшим фаворитом считается Шахтер, но здесь тот случай, когда стоит ожидать игры на три результата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 2,19, ничья – 3,37, победа Динамо – 3,22. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду увлекательной борьбы и ставлю на обмен забитыми мячами за 1,75.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Динамо Киев Обе забьют 1.75 Сделать ставку

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