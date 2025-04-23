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Кубок Украины
Полесье
23.04.2025 18:00 - : -
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
23 апреля 2025, 03:25 |
35
0

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 23 апреля и начнется в 18:00 по Киеву

23 апреля 2025, 03:25 |
35
0
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч
ФК Шахтер

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23 апреля свой матч в полуфинале Кубка Украины проведут Полесье и Шахтер Донецк. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Полесье

Этот сезон для Полесья складывается неплохо, хотя клуб амбициозный, и хочет большего. Команда идет четвертой в чемпионате, выше уже не подняться, так как до третьей позиции целых 11 очков. При этом клуб может потерять свою позицию, так как преследователи близко.

В последнем туре были потеряны важные очки, так как не удалось обыграть одного из аутсайдеров Левый берег – 1:1. Полесье действительно умеет обыгрывать украинских грандов, но при этом пока не удается избегать очковых потерь против середняков. Выход в полуфинал уже неплохой результат, но от команды наверняка ждут трофеев, хоть клуб в элите всего пару лет. При поддержке своих фанатов Полесье постарается обыграть не самых стабильных в этом сезоне «горняков».

Шахтер Донецк

Этот сезон Шахтер точно не может себе в актив, поэтому выигрыш Кубка Украины может стать некой компенсацией за все неудачи в других турнирах. «Горняки» слабо отыграли в Лиге Чемпионов, что еще можно понять, дома играть нельзя, уровень соперников высокий. Но вот в чемпионате клуб только третий, за пять туров до окончания сезона отставание от лидера целых 10 очков, не факт что Шахтер станет даже вторым, так как отстает от Александрии на 4 балла.

Настоящим шоком для команды стало поражение от скромного Колоса со счетом 2:4. Было впечатление, что футболисты хотят выиграть на классе, соперник, тем временем отлично реализовывал свои возможности. При таких раскладах думать о чемпионстве нет смысла, Кубок Украины становится приоритетной целью, но и здесь, в потенциальном финале придется сыграть, с большой вероятностью, против Динамо Киев.

Личные встречи

Статистика очных противостояний наверняка многих удивит, команды пересекались четыре раза, никогда Шахтер еще не побеждал, три поражения и одна ничья, «горняки» даже забить не смогли сопернику в этих встречах. В этом сезоне команды играли между собой в УПЛ, оба матча выиграли футболисты Полесья с одинаковым счетом 1:0.

Прогноз

«Горняки» фавориты этой пары, но они играют в гостях против неудобного соперника.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Полесья – 5, ничья – 3,81, победа Шахтера – 1,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду интересного матча и упорной борьбы, возможно, все не ограничиться основным временем, рискну поставить на обмен голами за коэффициент 2.

Прогноз Sport.ua
Полесье
23 апреля 2025 -
18:00
Шахтер Донецк
Обе забьют 2.00 Сделать ставку

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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Кубок Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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