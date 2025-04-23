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Кубок Украины
Буковина
23.04.2025 16:00 - : -
Динамо Киев
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Кубок Украины
23 апреля 2025, 03:01 | Обновлено 23 апреля 2025, 03:09
49
0

Буковина – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 23 апреля в 16:00 по Киеву

23 апреля 2025, 03:01 | Обновлено 23 апреля 2025, 03:09
49
0
Буковина – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч
ФК Динамо Киев

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23 апреля в полуфинале Кубка Украины свой матч проведут Буковина и Динамо Киев. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Буковина

Представитель Первой лиги впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Украины, конечно, это большое достижение, но турнир еще не завершен. Битва против Динамо уже как своеобразный финал, до этого, команда не играла с представителями элиты в этом турнире, так что можно сказать, что с сеткой повезло, хотя и преуменьшать заслугу игроков не стоит.

В своей лиге Буковина пробилась в турнир, где восемь команд ведут борьбу за повышение в классе, пока клуб идет последним, хотя отставание от топ-4 составляет пять очков. Свой последний матч черновицкий коллектив сыграл вничью дома против Полтавы – 1:1. Поскольку городской стадион не отвечает требованиям турнира, придется провести домашний матч во Львове, из-за чего не будет такой поддержки. Сравнительно недавно у клуба появился инвестор, поэтому улучшились результаты, есть амбиции попасть в УПЛ.

Динамо Киев

Столичный клуб в этом сезоне имеет неплохие шансы сделать «золотой дубль». Динамо лидирует в чемпионате за пять туров до его окончания. Отрыв от второй Александрии составляет 6 очков, а от третьего Шахтера и вовсе десять баллов. Интрига еще остается. Хотя не думаю, что подопечные Александра Шовковского упустят титул.

В последнем туре динамовцы в дерби одолели Оболонь со счетом 3:0, продолжив свою серию без поражений в чемпионате, команда вообще не проигрывала в текущем сезоне УПЛ. На внутренней арене команда выглядит хорошо, хотя стоит вспомнить еврокубки и становится понятно, что просто уровень конкуренции не такой высокий.

Выигрыш всех трофеев на внутренней арене станет неплохим итогом этого сезона, но об этом еще рано говорить.

Личные встречи

Клубы пересекались ранее, но большинство нынешних футболистов этих команд даже тогда не родились, так как это было вначале 90-х. В общей сложности соперники провели 6 матчей, пять побед на счету Динамо и одна ничья.

Прогноз

Сыграют разные по классу команды, к тому же и фактор своей арены только формальный у черновицкой команды. Киевляне справедливо считаются большими фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Буковины – 14,44, ничья – 5,54, победа Динамо Киев – 1,2. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Инстинктивно хочется болеть за андердога, но чуда я здесь не жду, предлагаю поставить на успех Динамо с форой -1,5 гола за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Буковина
23 апреля 2025 -
16:00
Динамо Киев
Фора Динамо (-1.5) 1.69 Сделать ставку

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Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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