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Манчестер Сити
22.04.2025 22:00 - : -
Астон Вилла
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Англия
21 апреля 2025, 20:54 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:03
64
0

Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 22 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2025, 20:54 | Обновлено 21 апреля 2025, 21:03
64
0
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Во вторник, 22 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» довел серию без поражений до пяти матчей. Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2), обыграла «Лестер» (2:0), в манчестерском дерби разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и одержала победу над «Кристал Пэлас» (5:2). В предыдущем туре «Манчестер Сити» выиграл у «Эвертона» (2:0), забив оба мяча в конце матча. «Манчестер Сити» набрал 58 очков и находится в группе команд, ведущих борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Астон Вилла

«Астон Вилла» набрала ход и в матчах АПЛ побеждает соперников одного за одним. Команда обыграла « Брентфорд» (1:0), «Брайтон» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:1) и «Саутгемптон» (3:0). В предыдущем туре «Астон Вилла» одержала победу над «Ньюкаслом» (4:1), который до этого выиграл несколько матчей подряд. В активе «Астон Виллы» 57 очков и седьмое место в турнирной таблице.

Личные встречи

В матче первого круга «Астон Вилла» одержала победу со счетом 2:1. Из последних пяти поединков команды выиграли по два. Еще одна встреча завершилась вничью.

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,31 гола за игру. Средняя результативность «Астон Вилла» в гостях составляет 1,38 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Гонсалес, Гюндоган, Силва, де Брюйне, Савиньо, Мармуш.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Конса, Мингз, Тилеманс, Камара, Макгинн, Роджерс, Асенсио, Уоткинс.

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и могут порадовать атакующим футболом. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,28.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
22 апреля 2025 -
22:00
Астон Вилла
Тотал больше 3,5 2,28 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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