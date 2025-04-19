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Премьер-лига
Шахтер Донецк
19.04.2025 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 10:00
103
0

Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок состоится 19 апреля в 18:00 по Киеву

19 апреля 2025, 09:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 10:00
103
0
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ФК Шахтер

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19 апреля, в рамках 25 тура УПЛ, свою встречу проведут Шахтер Донецк – Колос. Матч должен начаться в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

Украинский гранд слабо проводит этот сезон, так как шансы на чемпионство минимальные. Шахтер сейчас третий в УПЛ, отставание от первого Динамо 10 очков, при одной игре в запасе, а осталось провести всего шесть матчей, с учетом предстоящего. Еще надо опередить вторую Александрию, отставание от которой 4 балла, но можно сократить до одного.

Посреди недели «горняки» доиграли прерванный матч с Кривбасом, одолев соперника со счетом 2:1, эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. В Кубке Украины клуб дошел до полуфинала, где сыграет против Полесья, это единственный трофей, который реально выиграть в этом сезоне.

Из-за травмы предстоящую встречу пропустит Ризнык и с большой вероятностью Тотовицкий. Вполне можно ожидать смены тренера в следующем сезоне, Пушичу явно не хватает решительности и амбиций.

Колос

В этом сезоне футболисты Колоса в основном думают о том, чтоб сохранить прописку в элитном украинском дивизионе. Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны переходных игр всего два очка. У клуба наблюдается прогресс, ведь удалось набрать 6 очков в трех противостояниях.

В последнем туре удалось обыграть в гостях прямого конкурента Левый берег со счетом 2:0. Колос можно смело считать самой скучной командой чемпионата, только в пяти встречах из 24 забивалось больше двух мячей. Можно не сомневаться, что в таком матче основной акцент будет сделан на обороне и разрушении атак сильного соперника. У клуба нет кадровых потерь перед этим противостоянием.

Личные встречи

Как показывает статистика, Шахтер доминирует в очных противостояниях, в 12 встречах донецкий клуб одержал 11 побед, одна игра завершилась вничью. В матче первого круга «горняки» одержали непростую победу со счетом 1:0 благодаря автоголу.

Прогноз

На бумаге «горнякам» дают большое преимущество, они выше классом и должны брать три очка в такой игре.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,21, ничья – 5,91, победа Колоса – 12,82. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Не думаю, что у Шахтера возникнут большие проблемы, ставлю на успех фаворита с форой -1,5 гола за 1,67.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
19 апреля 2025 -
18:00
Колос Ковалевка
Фора Шахтера (-1.5) 1.67 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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