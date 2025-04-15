Боруссия Д – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

15 апреля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда в этом сезоне, несмотря на смену наставника и заметное обновление состава, во многом сейчас повторяли успехи и неудачи прошлого. Только еще более усугубили осечки, и даже пятое место в Бундеслиге, на котором закончили прошлой весной, кажется почти недостижимой. Но после смены Нури Шахина на Нико Ковача все-таки пытаются спасти концовку и внутренней арене.

Турка убрали после полугода работы в родном клубе, после поражения Болонье. Но в целом основной раунд Лиги чемпионов прошли спокойно. Правда, все-таки немцам пришлось в плей-офф стартовать еще в феврале. Но Спортинг разгромили уже на выезде. Сложнее было с Лиллем, и после ничьей дома пропустили первыми во Франции, но оформили волевые 2:1. В Каталонии, возможно, счет не по игре, но все равно 0:4 означают, что полуфиналист уже известен.

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Барселона

Клуб де-факто провалился в прошлом сезоне - не взяли ни единого трофея и вернули первое место в Примере Реалу. Было очевидно, что нужно что-то менять, и в итоге Лапорта провел тренерскую рокировку: Флик сменил Хави. В итоге, почти не усиливая состав, кроме проблемного подписания Дани Ольмо, гранд теперь рвется к треблу. Уже выиграно Суперкубок, и впереди финал Копы дель Рей, все с тем же Реалом. От которого и в Примере немного оторвались в споре за лидерство.

В Лиге чемпионов у каталонцев тоже были достойные результаты. Правда, оставшись вдесятером, они проиграли в первом туре Монако. Но потом выигрывали у всех подряд, кроме Аталанты - с ней закончили 2:2. В марте, начиная плей-офф с 1/8 финала, клуб спокойно обыграл дважды уже знакомого соперника, Бенфику. А потом снова сыграли и с немцами. Отметим Левандовски с его дублем - снова забил клубу, в котором стал мегазвездой.

Статистика личных встреч

В декабре 2024-го года Барселона, играя впервые после пятилетней паузы, обыгрывали 3:2 соперника из Германии.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей и в этом поединке. Но тут уже футболисты могут просто играть в свое удовольствие - ждем, что они оформят тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua Боруссия Д Барселона Тотал больше 3.0 1.64 Сделать ставку

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