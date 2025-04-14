Во вторник, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» – «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Первая встреча команд закончилась со счетом 3:1 в пользу «ПСЖ».

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Астон Вилла

«Астон Вилла» в основном этапе Лиги чемпионов набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья, 2 поражения) и заняла восьмое место. Это позволило команде сразу выйти в 1/8 финала. Соперником «Астон Виллы» стал «Брюгге». Первый матч «Астон Вилла» проводила на выезде и одержала победу со счетом 3:1. На своем поле команда Унаи Эмери выиграла 3:0. В первом поединке с «ПСЖ» «Астон Вилла» играла от обороны, однако забила первой. «ПСЖ» ответил тремя голами, причем третий забил в компенсированное ко второму тайму время. В АПЛ у «Астон Виллы» серия из четырех побед подряд. Команда обыграла «Брентфорд» (1:0), «Брайтон» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:1) и «Саутгемптон» (3:0).

ПСЖ

«ПСЖ» основной этап Лиги чемпионов провел не совсем удачно. Команда набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья, 3 поражения) и заняла в турнирной таблице 15 место. «ПСЖ» вышел в плей-офф благодаря трем победам подряд в трех последних турах основного этапа. В 1/16 финала соперником «ПСЖ» стал «Брест». Серьезного сопротивления парижский клуб не ощутил (3:0 в гостях и 7:0 дома). А вот в 1/8 финала было намного сложнее. «ПСЖ» прошел «Ливерпуль» благодаря лучшей реализации пенальти в послематчевой серии. После первого матча с «Астон Виллой» «ПСЖ» не играл. Матч чемпионата Франции против «Нанта» команда проведет позже.

Личные встречи

Матч, который прошел в Париже 9 апреля, был первым в истории противостояния команд.

«Астон Вилла» – «ПСЖ»: ключевая статистика и тренды

«ПСЖ» выиграл последние семь матчей. Беспроигрышная серия «Астон Виллы» на своем поле длится с октября 2024 года.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Роджерс, Макгинн, Рэшфорд, Уоткинс.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендес, Руис, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Прогноз

Возможен вариант, что как и в первом матче, будет тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,60.