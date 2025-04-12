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Премьер-лига
Кривбасс
12.04.2025 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 07:27 |
195
0

Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 24-го тура чемпионата Украины начнется 12 апреля в 13:00 по Киеву

12 апреля 2025, 07:27 |
195
0
Кривбасс Кривой Рог – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
ФК Динамо Киев

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12 апреля свою встречу в рамках УПЛ проведут Кривбас и Динамо Киев. Старт встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Кривбас

Этот сезон Кривбас проводит неплохо, команда идет пятой в турнирной таблице, отставание от четвертой строчки составляет 3 очка, при этом есть две игры в запасе. В последнем туре было выездное поражение от одного из лидеров Александрии – 0:1, хотя игра была примерно равной.

После зимнего перерыва команда не впечатляет, всего одна победа в пяти играх, при этом было 3 поражения и одна ничья. Не все ладно и внутри клуба, так как есть слухи, что по окончанию чемпионата Кривбас могут покинуть все легионеры.

Юрий Вернидуб опытный и сильный тренер, но работать в таких нестабильных условиях ему сложно. Предстоящую встречу из-за травмы точно пропустит Якимець. Максимум команды в этом сезоне четвертое место, выше не подняться, хотя форма вызывает немало вопросов.

Динамо Киев

Столичный клуб в этом сезоне провалился в еврокубках, сначала не прошли в основной раунд Лиги чемпионов, а потом в Лиге Европы, на этапе Лиги заняли только 34-ю строчку из 36 участников, из-за чего остались за бортом плей-офф.

Пока что все хорошо на внутренней арене, в УПЛ подопечные Александра Шовковского удерживают лидерство, имея 4 очка отрыва от второй Александрии, главный конкурент Шахтер отстает на целых 10 баллов, имея игру в запасе. В последнем туре Динамо одолело в дерби Левый Берег со счетом 2:0

Клуб также продолжает борьбу в Кубке Украины, где сыграет в полуфинале против Буковины из Первой лиги. Иными словами, киевляне имеют неплохие шансы оформить «золотой дубль». Из-за повреждения предстоящий матч рискует пропустить Тымчик.

Личные встречи

Статистика показывает, что в очных встречах динамовцы владеют большим перевесом, в первом круге столичный клуб сумел одержать домашнюю победу со счетом 2:1.

Прогноз

В предстоящей битве букмекеры обоснованно отдают преимущество столичному клубу, класс динамовцев выше.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Кривбаса – 5,99, ничья – 4,15, победа Динамо – 1,48. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я жду сложной битвы при непростых погодных условиях, ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,67 выглядит здесь неплохо.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
12 апреля 2025 -
13:00
Динамо Киев
Тотал меньше 2.5 1.67 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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