Барселона – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

9 апреля на «Эстади Олимпико» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Боруссией» Дортмунд. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда при Хави смогла вернуть себе титулы, и в Суперкубке, и, главное, в Примере. Но это было в 2023-м, после чего последовал провальный следующий сезон, когда ничего не выиграли - и Хави указали на дверь. Его сменил Флик, и он еще зимой взял Суперкубок, причем в том мини-турнире обыграл Атлетик с Реалом. Есть все шансы взять и более важные успехи, Примеру и Копу дель Рей.

Параллельно каталонцы дошли уже до четвертьфинала Лиги чемпионов. Без осечек не обходилось, стартовали подопечные Ханси с поражения в Монако. Но в итоге набрали достаточно побед, чтобы отправиться напрямую в 1/8 финала. А уже там смогли спокойно справиться с уже знакомой Бенфикой. Трубина и компанию сумели обыграть в обоих поединках, хотя снова не обошлось без удаления.

Боруссия Дортмунд

Клуб в прошлом сезоне смогла дойти до финала Лиги чемпионов. Но, во-первых, там уступили мадридскому Реалу, во-вторых, параллельно на внутренней арене, в Бундеслиге, уступили четвертую позицию РБ Лейпциг - не удивительно, что летом и тренер сменился, и состав переформатировали, попрощавшись с несколькими ветеранами.

Нури Шахин продержался только до зимы, да и при его преемнике, Нико Коваче, резкого улучшения в Бундеслиге не наступило. Но при этом получилось в Лиге чемпионов выйти в плей-офф, а уже там справиться и со Спортингом, и с Лиллем. Португальцев разгромили уже в первом, выездном поединке, а вот с французами после ничьей дома пропустили первыми в ответной встрече. Но все равно получилось оформить волевые 2:1.

Статистика личных встреч

В 1998-м, в Суперкубке УЕФА, и в 2019-м, в Лиге чемпионов, Барселона брала по победе с ничьей. И в декабре на выезде она выиграла в Дортмунде 3:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Согласимся: дома такого соперника каталонцы должны обыгрывать увереннее, чем в конце прошлого года на выезде. Ставим на победу Барселоны и тотал больше 2.5 (1.64).

Прогноз Sport.ua Барселона Боруссия Д Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку

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