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Лига Чемпионов
Арсенал
08.04.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 04:05 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:06
156
0

Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на суперматч

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 8 апреля в 22:00 по Киеву

08 апреля 2025, 04:05 | Обновлено 08 апреля 2025, 04:06
156
0
Арсенал – Реал. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

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8 апреля свою первую встречу в четвертьфинале Лиги Чемпионов проведут Арсенал – Реал Мадрид. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

При Артете Арсенал уже стал стабильно бороться за чемпионство, но постоянно проигрывает борьбу за титул. «Канониры» идут вторыми в чемпионате, отставание от лидирующего Ливерпуля составляет 11 очков, отыграть такой гандикап за 7 туров можно разве что теоретически. В последнем туре команда не сумела обыграть на выезде Эвертон – 1:1, играли лучше соперника, но выжать из этого победу не удалось.

Лига Чемпионов Арсеналу еще никогда не покорялась, выигрыш этого трофея желаемая вершина для лондонского клуба. Команда играет местами весьма солидно, с таким футболом можно обыгрывать далеко не безгрешный Реал. Подопечные Артеты отлично используют угловые, это стало их визитной карточкой, а вот Реал испытывает проблемы при подобных стандартах.

Не помогут партнерам из-за травм Калафиори, Габриел, Хаверц, Томиясу, Габриел Жезус, не сыграет из-за перебора желтых карточек Стерлинг. При таких раскладах выход на поле Александра Зинченко вполне вероятен, хотя бы на замену.

Реал Мадрид

«Сливочные» ведут борьбу сразу за три трофея, хотя могут остаться ни с чем. В Кубке Испании мадридцы сыграют в финале против Барселоны. Сложнее в Ла Лиге, клуб идет вторым, отставая от лидирующей Барсы на четыре очка.

В последнем туре чемпионата Реал сенсационно уступил дома Валенсии – 1:2, пропустив решающий мяч на 90+5 минуте, после быстрой контратаки. Каталонцы таким подарком сполна не воспользовались, сыграв 1:1 с Бетисом.

Мадридцы неплохо смотрятся в атаке, не есть большие вопросы к игре в обороне, можно вспомнить, как недавно пропустили целых 4 мяча от Реал Сосьедада в Кубке Испании, но в итоге прошли дальше. Анчелотти, сказал, что, скорее всего в старте сыграет Куртуа, который возвращается после травмы, не смогут сыграть Карвахаль, Себальйос, Эдер Милитао, Лунин, Менди и Чуамени.

Реал действующий победитель Лиги Чемпионов, а в общей сложности выигрывал этот турнир 15 раз, но сейчас команда не находится в своей лучшей форме.

Личные встречи

В официальных встречах соперники пересекались всего раз, это было в 1/8 финала Лиги Чемпионов в далеком 2006 году, тогда Арсенал сыграл дома 0:0, а в гостях выиграл 1:0, единственный гол на счету легендарного Тьери Анри.

Прогноз

В данном противостоянии Арсенал котируется небольшим фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенала – 2,34, ничья – 3,37, победа Реала – 3,16. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Битву с такой афишей точно стоит посмотреть, я думаю, Арсенал будет владеть инициативой, у мадридцев есть проблемы в обороне, чем может воспользоваться соперник. Рискну поставить здесь на чистую победу хозяев поля.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
8 апреля 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Победа Арсенала 2.34 Сделать ставку

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Арсенал - Реал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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