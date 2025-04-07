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Астон Вилла
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Лига чемпионов
07 апреля 2025, 22:28 |
66
0

ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

07 апреля 2025, 22:28 |
66
0
ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В среду, 9 апреля, состоится матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

ПСЖ

«ПСЖ» в основном этапе Лиги чемпионов набрал 13 очков (4 победы, 1 ничья, 3 поражения) и занял в турнирной таблице 15 место. Команда пробилась в плей-офф благодаря трем победам подряд в трех последних турах. В 1/16 соперником «ПСЖ» стал «Брест». И парижский клуб просто снес соперника с пути (3:0 в гостях и 7:0 дома). В 1/8 финала было гораздо сложнее. «ПСЖ» обменялся гостевыми победами с «Ливерпулем» и прошел благодаря лучшей реализации пенальти в послематчевой серии. Перед поединком с «Астон Виллой», «ПСЖ» в матче внутреннего первенства со счетом 1:0 обыграл «Анже». Благодаря этой победе команда стала недосягаемой для конкурентов и досрочно выиграла чемпионат Франции.

Астон Вилла

«Астон Вилла» хорошо показала себя в основном этапе Лиги чемпионов. Команда набрала 16 очков (5 побед, 1 ничья, 2 поражения) и заняла восьмое место, что позволило сразу выйти в 1/8 финала. Соперником «Астон Виллы» стал «Брюгге». Бельгийский клуб перед этим выбил из турнира «Аталанту». «Астон Вилла» первый матч проводила на выезде и одержала победу со счетом 3:1. Дома команда Унаи Эмери выиграла 3:0. В АПЛ у «Астон Виллы» серия из трех побед подряд. Команда обыграла «Брентфорд» (1:0), «Брайтон» (3:0) и «Ноттингем Форест» (2:1).

Личные встречи

Ранее между собой команды не встречались.

«ПСЖ» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В Лиге чемпионов «ПСЖ» забивает в среднем по 2,08 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» составляет 1,9 гола за матч.

Возможные составы

  • «ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Беральдо, Пачо, Мендеш, Невеш, Руис, Витинья, Барколя, Кварацхелия, Дембеле.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Кеш, Дисаси, Торрес, Динь, Тилеманс, Камара, Макгин, Рашфорд, Роджерс, Уоткинс.

Прогноз

«ПСЖ» будет стараться обеспечить себе преимущество перед ответным матчем. «Астон Вилла» попробует поймать соперника на контратаках. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
9 апреля 2025 -
22:00
Астон Вилла
Забьют обе команды 1,74 Сделать ставку
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ПСЖ Астон Вилла Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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