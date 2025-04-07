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Испания
07 апреля 2025, 06:25 |
1295
0

Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико

4–7 апреля проходят матчи 30-го тура чемпионата Испании

07 апреля 2025, 06:25 |
1295
0
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

4–7 апреля проходят матчи 30-го тура Ла Лиги 2024/25.

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу потерпел неожиданное поражение от Валенсии со счетом 1:2. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных из-за травмы.

Барселона на своем полене не сумела переиграть Бетис – 1:1.

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Атлетико Мадрид в гостях вырвал победу у Севильи. Все шло к ничьей, но на 90+3-й Пабло Барриос установил итоговые 2:1.

Жирона на Монтиливи проиграла Алавесу 0:1. Виктор Цыганков начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте.

Топ-7 Ла Лиги выглядит так: Барселона (67), Реал Мадрид (63), Атлетико Мадрид (60), Атлетик (54), Вильярреал (48), Бетис (48), Сельта (43).

Жирона располагается на 13-й позиции с 34 очками.

В понедельник, 7 апреля, состоится последний поединок 30-го тура Ла Лиги: в 22:00 начнется противостояние Леганес – Осасуна.

Ла Лига 2024/25. 30-й тур, 4–7 апреля

  • Райо Вальекано – Эспаньол – 0:4
  • Жирона – Алавес – 0:1
  • Реал Мадрид – Валенсия – 1:2
  • Мальорка – Сельта – 1:2
  • Барселона – Бетис – 1:1
  • Лас-Пальмас – Реал Сосьедад – 1:3
  • Севилья – Атлетико – 1:2
  • Вальядолид – Хетафе – 0:4
  • Вильярреал – Атлетик – 0:0
  • Леганес – Осасуна

Таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 30 21 4 5 83 - 29 67
2 Реал Мадрид 30 19 6 5 63 - 31 63
3 Атлетико Мадрид 30 17 9 4 49 - 24 60
4 Атлетик Бильбао 30 14 12 4 46 - 24 54
5 Вильярреал 29 13 9 7 51 - 39 48
6 Бетис 30 13 9 8 41 - 37 48
7 Сельта 30 12 7 11 44 - 43 43
8 Реал Сосьедад 30 12 5 13 30 - 32 41
9 Райо Вальекано 30 10 10 10 33 - 35 40
10 Мальорка 30 11 7 12 29 - 37 40
11 Хетафе 30 10 9 11 30 - 25 39
12 Севилья 30 9 9 12 34 - 41 36
13 Жирона 30 9 7 14 37 - 46 34
14 Осасуна 29 7 13 9 33 - 42 34
15 Валенсия 30 8 10 12 34 - 47 34
16 Эспаньол 29 8 8 13 31 - 40 32
17 Алавес 30 7 9 14 33 - 44 30
18 Леганес 29 6 9 14 28 - 46 27
19 Лас Пальмас 30 6 8 16 34 - 51 26
20 Вальядолид 30 4 4 22 19 - 69 16
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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