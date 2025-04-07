Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
4–7 апреля проходят матчи 30-го тура чемпионата Испании
4–7 апреля проходят матчи 30-го тура Ла Лиги 2024/25.
Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу потерпел неожиданное поражение от Валенсии со счетом 1:2. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных из-за травмы.
Барселона на своем полене не сумела переиграть Бетис – 1:1.
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Атлетико Мадрид в гостях вырвал победу у Севильи. Все шло к ничьей, но на 90+3-й Пабло Барриос установил итоговые 2:1.
Жирона на Монтиливи проиграла Алавесу 0:1. Виктор Цыганков начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте.
Топ-7 Ла Лиги выглядит так: Барселона (67), Реал Мадрид (63), Атлетико Мадрид (60), Атлетик (54), Вильярреал (48), Бетис (48), Сельта (43).
Жирона располагается на 13-й позиции с 34 очками.
В понедельник, 7 апреля, состоится последний поединок 30-го тура Ла Лиги: в 22:00 начнется противостояние Леганес – Осасуна.
Ла Лига 2024/25. 30-й тур, 4–7 апреля
- Райо Вальекано – Эспаньол – 0:4
- Жирона – Алавес – 0:1
- Реал Мадрид – Валенсия – 1:2
- Мальорка – Сельта – 1:2
- Барселона – Бетис – 1:1
- Лас-Пальмас – Реал Сосьедад – 1:3
- Севилья – Атлетико – 1:2
- Вальядолид – Хетафе – 0:4
- Вильярреал – Атлетик – 0:0
- Леганес – Осасуна
Таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|30
|21
|4
|5
|83 - 29
|67
|2
|Реал Мадрид
|30
|19
|6
|5
|63 - 31
|63
|3
|Атлетико Мадрид
|30
|17
|9
|4
|49 - 24
|60
|4
|Атлетик Бильбао
|30
|14
|12
|4
|46 - 24
|54
|5
|Вильярреал
|29
|13
|9
|7
|51 - 39
|48
|6
|Бетис
|30
|13
|9
|8
|41 - 37
|48
|7
|Сельта
|30
|12
|7
|11
|44 - 43
|43
|8
|Реал Сосьедад
|30
|12
|5
|13
|30 - 32
|41
|9
|Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|33 - 35
|40
|10
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29 - 37
|40
|11
|Хетафе
|30
|10
|9
|11
|30 - 25
|39
|12
|Севилья
|30
|9
|9
|12
|34 - 41
|36
|13
|Жирона
|30
|9
|7
|14
|37 - 46
|34
|14
|Осасуна
|29
|7
|13
|9
|33 - 42
|34
|15
|Валенсия
|30
|8
|10
|12
|34 - 47
|34
|16
|Эспаньол
|29
|8
|8
|13
|31 - 40
|32
|17
|Алавес
|30
|7
|9
|14
|33 - 44
|30
|18
|Леганес
|29
|6
|9
|14
|28 - 46
|27
|19
|Лас Пальмас
|30
|6
|8
|16
|34 - 51
|26
|20
|Вальядолид
|30
|4
|4
|22
|19 - 69
|16
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