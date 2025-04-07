Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико

4–7 апреля проходят матчи 30-го тура Ла Лиги 2024/25.

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу потерпел неожиданное поражение от Валенсии со счетом 1:2. Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных из-за травмы.

Барселона на своем полене не сумела переиграть Бетис – 1:1.

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Атлетико Мадрид в гостях вырвал победу у Севильи. Все шло к ничьей, но на 90+3-й Пабло Барриос установил итоговые 2:1.

Жирона на Монтиливи проиграла Алавесу 0:1. Виктор Цыганков начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте.

Топ-7 Ла Лиги выглядит так: Барселона (67), Реал Мадрид (63), Атлетико Мадрид (60), Атлетик (54), Вильярреал (48), Бетис (48), Сельта (43).

Жирона располагается на 13-й позиции с 34 очками.

В понедельник, 7 апреля, состоится последний поединок 30-го тура Ла Лиги: в 22:00 начнется противостояние Леганес – Осасуна.

Ла Лига 2024/25. 30-й тур, 4–7 апреля

Райо Вальекано – Эспаньол – 0:4

– 0:4 Жирона – Алавес – 0:1

– 0:1 Реал Мадрид – Валенсия – 1:2

– 1:2 Мальорка – Сельта – 1:2

– 1:2 Барселона – Бетис – 1:1

Лас-Пальмас – Реал Сосьедад – 1:3

– 1:3 Севилья – Атлетико – 1:2

– 1:2 Вальядолид – Хетафе – 0:4

– 0:4 Вильярреал – Атлетик – 0:0

Леганес – Осасуна

Таблица Ла Лиги