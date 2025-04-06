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Чемпионат Англии
Брентфорд
06.04.2025 16:00 – FT 0 : 0
Челси
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Англия
06 апреля 2025, 19:48 |
165
0

Брентфорд – Челси – 0:0. 66 минут Ярмолюка. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2024/25

06 апреля 2025, 19:48 |
165
0
Брентфорд – Челси – 0:0. 66 минут Ярмолюка. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк и Джейдон Санчо

6 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Челси.

Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Украинский хавбек хозяева Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Витали Янельта.

В таблице чемпионата Украины Брентфорд с 42 очками занимает 12-е место. У пенсионеров 53 пункта и четвертая строчка.

АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля

Брентфорд – Челси – 0:0

Видеообзор матча

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Брентфорд Челси Брентфорд - Челси видео голов и обзор Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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