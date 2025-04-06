Брентфорд – Челси – 0:0. 66 минут Ярмолюка. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2024/25
6 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Челси.
Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.
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Украинский хавбек хозяева Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего был заменен на Витали Янельта.
В таблице чемпионата Украины Брентфорд с 42 очками занимает 12-е место. У пенсионеров 53 пункта и четвертая строчка.
АПЛ 2024/25. 31-й тур, 6 апреля
Брентфорд – Челси – 0:0
Видеообзор матча
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