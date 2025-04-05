В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

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Брентфорд

В последних матчах АПЛ «Брентфорд» продемонстрировал полную палитру результатов. После победы над «Лестером» (4:0) и ничьи с «Эвертоном» (1:1), команда проиграла «Астон Вилле» (0:1). Затем «Брентфорд» обыграл «Борнмут» (2:1) и потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2). В турнирной таблице команда Егора Ярмолюка занимает 12 место. На своем поле «Брентфорд» не выиграл ни одного из последних пяти матчей (две ничьи и три поражения).

Челси

Два предыдущих матча АПЛ были для «Челси» достаточно принципиальными. Подопечные Енцо Марески встречались с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». И если «канонирам» «Челси» проиграл (0:1), то в матче со «шпорами» «пенсионеры» одержали победу со счетом 1:0. «Челси» набрал 52 очка и в занимает в турнирной таблице четвертую позицию, сохраняя за собой место в зоне Лиги чемпионов. «Челси» неудачно играет в гостях. Команда проиграла последние четыре матча, проходившие на чужом поле.

Личные встречи

В поединке первого круга «Челси» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних встреч два матча выиграл «Брентфорд». Еще в двух матчах команды победителя не определили.

«Брентфорд» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,73 гола за матч.

Возможные составы

«Брентфорд»: Флэккен, ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Янельт, Ньоргор, Шаде, Мбемо, Ярмолюк, Висса.

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Палмер, Санчо, Нету, Джексон.

Прогноз

Вряд ли поединок пройдет без забитых мячей. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.