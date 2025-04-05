Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
06.04.2025 16:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:00
72
0

Брентфорд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 апреля в 16:00 по Киеву

05 апреля 2025, 21:59 | Обновлено 05 апреля 2025, 22:00
72
0
Брентфорд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Брентфорд

В последних матчах АПЛ «Брентфорд» продемонстрировал полную палитру результатов. После победы над «Лестером» (4:0) и ничьи с «Эвертоном» (1:1), команда проиграла «Астон Вилле» (0:1). Затем «Брентфорд» обыграл «Борнмут» (2:1) и потерпел поражение от «Ньюкасла» (1:2). В турнирной таблице команда Егора Ярмолюка занимает 12 место. На своем поле «Брентфорд» не выиграл ни одного из последних пяти матчей (две ничьи и три поражения).

Челси

Два предыдущих матча АПЛ были для «Челси» достаточно принципиальными. Подопечные Енцо Марески встречались с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». И если «канонирам» «Челси» проиграл (0:1), то в матче со «шпорами» «пенсионеры» одержали победу со счетом 1:0. «Челси» набрал 52 очка и в занимает в турнирной таблице четвертую позицию, сохраняя за собой место в зоне Лиги чемпионов. «Челси» неудачно играет в гостях. Команда проиграла последние четыре матча, проходившие на чужом поле.

Личные встречи

В поединке первого круга «Челси» одержал победу со счетом 2:1. Из пяти последних встреч два матча выиграл «Брентфорд». Еще в двух матчах команды победителя не определили.

«Брентфорд» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,73 гола за матч.

Возможные составы

  • «Брентфорд»: Флэккен, ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Янельт, Ньоргор, Шаде, Мбемо, Ярмолюк, Висса.
  • «Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Палмер, Санчо, Нету, Джексон.

Прогноз

Вряд ли поединок пройдет без забитых мячей. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
6 апреля 2025 -
16:00
Челси
Тотал меньше 3,5 1,62 Сделать ставку
По теме:
Ноттингем Форест продолжил свою ужасную серию в Премьер-Лиге
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата АПЛ
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Брентфорд - Челси Брентфорд Челси Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05 апреля 2025, 15:02 0
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины

Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно

ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Футбол | 04 апреля 2025, 23:37 2
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети

Екатерина Усик показала милые семейные кадры

Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Футбол | 05.04.2025, 16:31
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Новый подарок Ливерпулю. Арсенал не сумел обыграть Эвертон в матче АПЛ
Мог забить гол. Стала известна оценка Забарного за матч в Лондоне
Футбол | 05.04.2025, 22:33
Мог забить гол. Стала известна оценка Забарного за матч в Лондоне
Мог забить гол. Стала известна оценка Забарного за матч в Лондоне
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 05.04.2025, 07:46
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
Джордж Форман назвал боксера, который превзошел Холифилда 
04.04.2025, 01:38
Бокс
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
04.04.2025, 15:36 2
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем