МАРЕСКА: «Игроки Челси пробили больше 20 раз. Но не хватило забитого гола»

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал ничью с Брентфордом (0:0) в матче 31-го тура АПЛ:

«В целом мы сыграли хороший матч. Мы готовили игру таким образом, чтобы начать одной тактикой и закончить другой. Мы играли в четверг вечером, сложная игра, восстанавливались на 24 часа меньше, чем соперники. Сложный стадион, солнечный день, поле было сухим, и они пытались замедлить темп игры.

В целом, мы сделали достаточно, чтобы выиграть. Мы пробили более 20 раз. Единственное, чего нам не хватило, это гол, но в целом я доволен выступлением.

Когда не удается выиграть, важно не проиграть, взять очко и двигаться дальше. На этом этапе сезона 24 часа могут изменить ситуацию в плане отдыха и энергии, поэтому я доволен выступлением. Игроки отдали все.

Мы играли в четверг вечером. Не все наши игроки были на 100%. Идея заключалась в том, чтобы начать одной тактикой и завершить другой. План почти сработал, потому что в последние 30 минут мы создали больше моментов.

Очень хорошо видно, насколько силен Брентфорд и что они пытаются делать, не только при стандартах, но и в контратаках после потерь мяча, но, кроме последней контратаки, которую мы пропустили, мы хорошо их контролировали.

Если бы мы решили начать первый тайм так, как закончили, то, вероятно, через 45 минут наша команда не была бы физически готова закончить игру. Мы пытались найти решение.

После 45 минут, 1 часа, наша команда становилась все лучше. Мы пытались держать мяч, чтобы они бегали, и после часа игры они могли бы устать. Мы ожидали улучшения во втором тайме».