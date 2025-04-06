Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

6 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда за последнее время в актив может внести только победу в Лиге конференций при Моуринью. Но дальнейшего развития успехов не получилось - спустя год уступили по пенальти финал Лигу Европы. Ну, а по ходу прошлого сезона с Особенным расстались. Его преемник и местная легенда, Де Росси, тоже не вернул подопечных в Лигу чемпионов, но, очевидно, заставил поверить в свою перспективу как наставника. В итоге летом появился ряд новичков, в том числе и Довбик. Но при этом с Даниэле расстались после первых неудач.

Его преемник, Юрич, довел за свое короткое время на посту до полного провала. Благо, что потом в Рим согласился вернуться Раньери. У него тоже не все получалось, из Кубка и Лиги Европы итальянцы быстро вылетели. Но при этом они стабильно прибавляли. С Лечче тоже справились - единственный гол на счету Довбика.

Ювентус

Клуб получает новую неприятную традицию. Он снова уволил наставника, не дожидаясь летней паузы. Причем Аллегри в 2024-м году от досрочной отставки не спасли ни подъем на третье место, ни выигранный кубок. Не удивительно, что в марте на дверь указали и Тиаго Мотте. Тот завалил к этому моменту все, что мог: проиграл в Суперкубке кризисному Милану, на своем поле по пенальти Эмполи в кубке, а в Лиге чемпионов все закончилось вылетом в феврале от ПСВ. В Серии А он закончил разгромами от Аталанты и Фиорентины и откатом на пятое место.

Во время паузы на игры сборных итальянского бразильца уволили. Его сменил бывший защитник и уже довольно опытный тренер, Тудор. Дебютировал Игор в Турине с приема Дженоа. И одержал пусть и минимальную, но, главное, победу.

Статистика личных встреч

Оба поединки прошлого календарного года закончились ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают эту пару почти равной. Но Раньери куда лучше знает своих подопечных - ставим на его победу с форой 0 (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua Рома Ювентус Фора Ромы (0) 1.78 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.