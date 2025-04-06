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Чемпионат Италии
Рома
06.04.2025 21:45 - : -
Ювентус
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Италия
06 апреля 2025, 04:44 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:45
46
0

Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 апреля в 21:45 по Киеву

06 апреля 2025, 04:44 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:45
46
0
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда за последнее время в актив может внести только победу в Лиге конференций при Моуринью. Но дальнейшего развития успехов не получилось - спустя год уступили по пенальти финал Лигу Европы. Ну, а по ходу прошлого сезона с Особенным расстались. Его преемник и местная легенда, Де Росси, тоже не вернул подопечных в Лигу чемпионов, но, очевидно, заставил поверить в свою перспективу как наставника. В итоге летом появился ряд новичков, в том числе и Довбик. Но при этом с Даниэле расстались после первых неудач.

Его преемник, Юрич, довел за свое короткое время на посту до полного провала. Благо, что потом в Рим согласился вернуться Раньери. У него тоже не все получалось, из Кубка и Лиги Европы итальянцы быстро вылетели. Но при этом они стабильно прибавляли. С Лечче тоже справились - единственный гол на счету Довбика.

Ювентус

Клуб получает новую неприятную традицию. Он снова уволил наставника, не дожидаясь летней паузы. Причем Аллегри в 2024-м году от досрочной отставки не спасли ни подъем на третье место, ни выигранный кубок. Не удивительно, что в марте на дверь указали и Тиаго Мотте. Тот завалил к этому моменту все, что мог: проиграл в Суперкубке кризисному Милану, на своем поле по пенальти Эмполи в кубке, а в Лиге чемпионов все закончилось вылетом в феврале от ПСВ. В Серии А он закончил разгромами от Аталанты и Фиорентины и откатом на пятое место.

Во время паузы на игры сборных итальянского бразильца уволили. Его сменил бывший защитник и уже довольно опытный тренер, Тудор. Дебютировал Игор в Турине с приема Дженоа. И одержал пусть и минимальную, но, главное, победу.

Статистика личных встреч

Оба поединки прошлого календарного года закончились ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают эту пару почти равной. Но Раньери куда лучше знает своих подопечных - ставим на его победу с форой 0 (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Рома
6 апреля 2025 -
21:45
Ювентус
Фора Ромы (0) 1.78 Сделать ставку

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Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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